Pumas vuelve a rugir y deja la resaca de la Leagues Cup para hundir al León

El fútbol de Ciudad Universitaria por fin pudo cortar una de esas rachas malditas que asfixian el pecho y quitan el sueño. Tras arrastrar una pesada cadena de seis partidos consecutivos mordiendo el polvo y repartiendo puntos, incluyendo un penoso pasaje por la Leagues Cup que dejó muchas cuentas pendientes.

Ahora, el cuadro de la UNAM saltó a su cancha con la urgencia de quien busca oxígeno bajo el agua. El escenario en el Pedregal se presentó con todos los ingredientes de un drama clásico mexicano, pues la noche empezó bajo un aguacero torrencial que venía acompañado de murmullos de desaprobación en la tribuna y un ambiente de auténtico desconcierto en las bancas.



El primer dolor de cabeza de la velada llegó por la vía burocrática cuando el silbante Salvador Pérez autorizó el ingreso de Ángel Azuaje para cubrir la salida del Chicote Cristian Calderón. El desorden se armó en grande porque el cuarto árbitro andaba papaloteando en otra zona de la banda y ni siquiera tenía listo el tablero electrónico para anunciar el cambio, desatando las airadas protestas del cuerpo técnico del León.

Azuaje terminó pisando el pasto en medio de una confusión total que le costó una tarjeta amarilla prematura, una muestra de que hasta los trámites más sencillos del juego se le estaban complicando a la terna arbitral.

Sin embargo, los felinos de casa no se engancharon con el desorden del silbante, mantuvieron la cabeza fría y se fueron con todo al frente buscando abrir el cerrojo de los visitantes.

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La recompensa a la insistencia universitaria cayó justo cuando las manecillas del reloj arañaban el descanso, momento en que Rodrigo López sacó un trazo medido al corazón del área para que Juninho conectara un frentazo seco que infló las redes leonesas.

Lo curioso del asunto fue que, en cuanto el esférico cruzó la línea de gol, el cielo del sur de la capital decidió dar una tregua y el aguacero empezó a calmarse, dándole un respiro místico a los locales.

Lamentablemente, la alegría en el campamento auriazul dura poco y al inicio del complemento, los esmeraldas devolvieron el golpe mediante una obra de arte de José Alfonso el Plátano Alvarado, quien se suspendió en el aire para firmar una chilena descomunal que dejó estupefactos a los zagueros y puso el empate en la pizarra.



Con el orgullo herido y la preocupación de ver salir en camilla a Uriel Antuna por un tirón muscular, Pumas tuvo que sacar el carácter para no volver a caer en el bache de las semanas anteriores. La luz regresó al minuto setenta gracias a una gran jugada de Luciano Herrera, quien metió un servicio preciso que Robert Morales mandó guardar con un soberbio testarazo para devolverle la sonrisa al Olímpico Universitario.

Los minutos finales se convirtieron en un auténtico suplicio donde León mandó toda la carne al asador, incluyendo un bombazo de Pedro Vite que sacudió las redes, pero la figura gigante de Keylor Navas emergió bajo los tres postes para desviar los disparos de peligro y bajar la cortina de forma definitiva, sellando un triunfo balsámico que aleja los demonios del fracaso y le devuelve la vida al proyecto universitario.



Por si fuera poco el drama de los tres puntos, la afición felina se quedó con las ganas de presenciar el redebut de César Huerta, quien fue enviado a las gradas por precaución médica tras sufrir una latente molestia muscular en la espalda baja durante la última práctica.

El cuerpo médico del club lo mantendrá entre algodones con la mira puesta en el vibrante choque que sostendrán el próximo fin de semana ante las Chivas de Guadalajara, un compromiso que desde ahora ya derrama bastante morbo en el entorno debido al regreso de un futbolista que nació futbolísticamente en el redil del rebaño sagrado, pero que se declara un tipo totalmente hecho bajo la mística y los valores de Ciudad Universitaria.

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