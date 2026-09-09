Pumas realiza una sacudida en fuerzas básicas, pero la solución parece peor que la medicina

La directiva de Pumas realizó una sacudida marca ACME en la estructura de sus fuerzas básicas al destituir al polémico Raúl Alpizar de su cargo de director de fuerzas básicas, pero el remedio salió peor que la medicina, pues apostaron por alguien sin trayectoria felina como Juan Carlos Ortega.

Con gente tan valiosa históricamente que salió de esta organización y le dio brillo a sus colores en la época de los setenta, ochenta, noventa y los primeros años del nuevo milenio, como Ricardo Ferretti, Guillermo Vázquez Junior, José Luis Salgado y Félix Cruz Barbosa, entre varias opciones más, decidieron apostar por una persona totalmente ajena a esta organización.

No se trata de menospreciar la trayectoria de Juan Carlos Ortega, que ha tenido cargos interesantes en Chivas, selecciones nacionales, Tigres y Los Ángeles Galaxy, sino simplemente que el modelo de organización y filosofía del nuevo encargado elegido por la directiva a cargo del ingeniero Raúl González, no se ajusta a estas condiciones.

La realidad de este ajuste es que en Pumas ya se necesitaba un cambio en las fuerzas básicas, después de que este equipo fue el modelo ideal para producir jugadores para la selección nacional, aportando nombres de la talla de Manuel Negrete, Félix Cruz, Rafael Amador, Raúl Servín y Hugo Sánchez en el Mundial de mil novecientos ochenta y seis.

La lista histórica es larga y también incluye a Jorge Campos, Juan de Dios Ramírez Perales, José Luis Salgado, Alberto García Aspe, Luis García, Gonzalo Pineda y Claudio Suárez, todos ellos con historia mundialista y surgidos directamente de su cantera.

¡AGUSTÍN TRAE DOS NOTICIAS QUE SACUDEN A PUMAS!??

? ¡SE VA ALPÍZAR Y LLEGA JUAN CARLOS ORTEGA!

La salida de Alpízar y la llegada de Ortega serían un gran acierto de Antonio Sancho y podrían darle un nuevo rumbo a Cantera ?

? ¡Y OJO CON EL MEMOTE!

Guillermo Martínez tendría? pic.twitter.com/WOybz9j0nI — MedioTiempo (@mediotiempo) September 9, 2026

Lamentablemente, esta entidad fue perdiendo gasolina poco a poco hasta tocar fondo en la pasada Copa del Mundo de dos mil veintiséis, una justa donde no hubo un solo jugador convocado que fuera surgido de la cantera universitaria, confirmando la sequía absoluta de la institución.

Por otra parte, la gestión saliente de Raúl Alpizar estuvo inmersa en sospechas sobre presuntos cobros para poder ingresar a jóvenes futbolistas a las fuerzas básicas, una situación que en su momento fue desmentida y ratificada por la directiva felina.

A pesar de los comunicados institucionales, la espina quedó clavada en el ánimo de la afición y el directivo nunca pudo revivir la producción histórica de talentos, dejando una deuda enorme con la mística del club de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Juan Carlos Ortega no es ningún improvisado, pero…

Para Juan Carlos Ortega, esto representa un nuevo reto en su trayectoria dentro del balompié, un terreno que no le resulta desconocido, pues desde el año dos mil tres se ha desempeñado en este ámbito, sumando seis años iniciales en la cantera de las Chivas de Guadalajara.

Pero el reto de reorganizar a las fuerzas básicas de Pumas necesita algo más que trayectoria, sino saber aquilatar el espíritu universitario que ha caracterizado a estos colores y en donde inexplicablemente están borrados gente con una trayectoria como la de Hugo Sánchez, Alberto García Aspe y Ricardo Ferretti.

?? PUMAS ??



Raúl Alpizar dejó de ser Director de Fuerzas Básicas de Pumas.



En el 2020, fue nombrado en dicho puesto. pic.twitter.com/ITBJDrnfYr — Brian Sales (@Brian_BA9) September 8, 2026

Después dio un paso al frente como entrenador juvenil en la Selección Mexicana, donde laboró durante una década ocupando cargos de coordinador general técnico-táctico, coordinador general y director de metodología en una etapa de buenos resultados para las categorías menores.

Tras dejar al Tricolor en el año dos mil diecinueve, Ortega continuó su carrera en el balompié de los Estados Unidos con Los Ángeles Galaxy, donde estuvo al frente de la metodología y el desarrollo de la academia juvenil durante dos años.

Su camino lo trajo de vuelta a territorio mexicano para incorporarse con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una institución donde fungió como director de fuerzas básicas durante cuatro años, enfocado en la captación y formación de nuevos talentos, teniendo un último paso como auxiliar técnico en Querétaro antes de asumir este mes de septiembre de dos mil veintiséis el banquillo directivo de la cantera de los Pumas.

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