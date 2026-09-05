Videos exhiben golpiza a un vendedor en C.U., pero Pumas solo emite comunicado

Nuevamente, la directiva de los Pumas y de la propia Universidad Nacional Autónoma de México actuaron en forma temerosa frente a un hecho violento en el estadio Olímpico Universitario en partido de la Liga MX Femenil , y solo condenaron públicamente la agresión a un vendedor de cerveza en lugar de canalizarlo a las autoridades.

Una actitud muy tibia, al igual que aconteció hace casi un año, en octubre de 2025, al finalizar el juego entre Cruz Azul contra Monterrey, donde un aficionado celeste perdió la vida, generando con esto toda una serie de investigaciones, pero siempre tratando de justificar la forma de proceder de las fuerzas de seguridad de la entidad universitaria.

Dos tipejos golpeando gente sin seguridad alrededor y, además, volvieron a tribuna. Explíquenme, ¿por qué golpea al vendedor? Claro, por inadaptado.



CU es la casa de la violencia y siempre hay justificación y cero trabajo de erradicación. pic.twitter.com/i79VM29geu — Pau Grajeda ??? (@paugraje) September 5, 2026

Lo mismo aconteció el viernes reciente durante el juego entre Pumas contra América Femenil, en donde supuestos aficionados se enfrascaron en hechos violentos contra las fuerzas de seguridad y contra un vendedor de cerveza, en donde, según las imágenes que se han publicado, es agredido en forma artera.

No obstante las pruebas testimoniales, la directiva de los Pumas Femenil solo se limitó a retirar a esta persona del Estadio Olímpico Universitario en lugar de canalizarlo a las autoridades para que se deslindaran las responsabilidades y se aplicaran las penas por una agresión.

Simplemente, la directiva universitaria se lavó las manos con su comunicado en redes sociales, dejando una imagen de tibieza en los momentos en que se combate la violencia en todos los inmuebles de la Liga MX y de la Liga MX Femenil, así como en todos los escenarios del balompié internacional.

Los videos que encendieron la mecha

La bronca quedó grabada en distintos videos que inundaron las redes sociales tras el silbatazo final. Una de las grabaciones, compartida por el usuario Eduardo Robles en la plataforma X, exhibe el momento exacto en que dos sujetos encapuchados se agarran a golpes con el personal de Protección Civil.

PUMAS REFORZARÁ SEGURIDAD TRAS INCIDENTE EN CU



Tras el incidente registrado en las tribunas durante el partido entre #Pumas y #América Femenil, el Club Universidad Nacional anunció que fortalecerá las medidas preventivas y de seguridad en sus próximos encuentros.



El conjunto? pic.twitter.com/ZA0nrHDNra — 24 Morelos (@24_morelos) September 5, 2026

En medio del zafarrancho, uno de los rijosos, quien portaba una playera azul del conjunto felino, le soltó un par de puñetazos cobardes en el rostro a un vendedor de cerveza de la tercera edad que solo observaba el altercado.

El chispazo violento no terminó ahí. Otras imágenes muestran a un segundo implicado con gorra, encarando y empujando a los elementos de la policía auxiliar que resguardaban los pasillos de Ciudad Universitaria.

La trifulca continuó durante varios segundos hasta que un par de asistentes intervinieron para enfriar los ánimos. Una aficionada con la camiseta del América se interpuso entre los uniformados y el agresor, llamándolo por el nombre de “Fabrizio” mientras le suplicaba que mantuviera la calma. Finalmente, con la ayuda de otro espectador, lograron arrastrar a los dos problemáticos sujetos de regreso hacia las gradas del inmueble.

Impunidad en el comunicado auriazul

A pesar de la gravedad de las escenas, la cúpula de los Pumas emitió un boletín que provocó el enojo generalizado de la afición. En el texto, la institución argumentó que simplemente “aplicó los protocolos” y se limitó a desalojar a uno de los agresores del estadio, sin dar a conocer sus identidades ni confirmar si se abrirá una carpeta de investigación formal ante el ministerio público.

Por su parte, la Liga MX Femenil guardó un silencio sepulcral, lavándose las manos en una noche donde el reglamento de cero tolerancia fue pisoteado.

Indignación en la @LigaBBVAFemenil.

Circula en redes la agresión a personal de seguridad en CU por parte de aficionados de Pumas.

El club se pronunció rechazando la violencia y confirmó que retiraron al sujeto en cuestión del inmueble, pero omite medidas legales o vetos.

¿Hasta? https://t.co/1w5qm5AHiq pic.twitter.com/hezXWSbZn2 — MGM Noticias (@MgmPuebla) September 5, 2026

Este lamentable episodio empañó por completo lo que en la cancha terminó siendo un partidazo. En lo deportivo, el América Femenil de Ángel Villacampa ratificó su etiqueta de gigante al consumar una vibrante remontada de 2-1 sobre las felinas, extendiendo su paso perfecto en el torneo Apertura 2026, una alegría que desgraciadamente quedó manchada por la inseguridad que sigue ganando terreno en las tribunas.

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