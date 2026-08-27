Pumas presenta al mundialista ‘Chino’ Huerta como su nuevo refuerzo

César Huerta ya tiene nuevo equipo. El mundialista mexicano fue anunciado este jueves como nuevo jugador de Pumas UNAM, club al que regresa para disputar el Apertura 2026 después de su experiencia en el fútbol de Bélgica.

César Huerta keert terug naar Mexico. L’ailier mexicain rejoint définitivement les Pumas UNAM. Bonne chance, Chino. ?? pic.twitter.com/nvX1ODRmlt — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 27, 2026

El atacante de 25 años vuelve a una institución que conoce bien y en la que tuvo un papel importante entre el Apertura 2022 y el Apertura 2024. Aunque su fichaje había sido reportado como prácticamente cerrado por medios mexicanos desde días atrás, fue hasta este jueves cuando los Pumas hicieron oficial su incorporación.

Su regreso ocurre en un momento importante de su carrera, tanto por el reto de recuperar protagonismo a nivel de clubes como por su intención de mantenerse cerca de la selección de México.

EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. ??????



Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre.



¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! ?

#SiemprePumas pic.twitter.com/2yNJ4o6FDq — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

César Huerta vuelve a Pumas después de su aventura en Bélgica

Huerta dejó Pumas a principios de 2025 para comenzar una nueva experiencia con el Anderlecht, de la liga de Bélgica. Su paso por Europa tuvo momentos positivos, aunque también estuvo condicionado por algunos problemas físicos.

Una pubalgia afectó su rendimiento y llegó a poner en duda su presencia en la Copa Mundial, torneo en el que finalmente participó con México, que alcanzó los octavos de final.

Ahora, el futbolista vuelve a la Liga MX con la intención de recuperar continuidad y convertirse nuevamente en un elemento determinante para los universitarios.

Durante su primera etapa con Pumas, César Huerta disputó 87 partidos entre el Apertura 2022 y el Apertura 2024, incluidos siete encuentros de la Leagues Cup, y consiguió 20 anotaciones.

Uno siempre regresa a donde fue feliz… ¡y la Chinomanía está de regreso! ?????



Que esta nueva historia con el azul y oro sea aún mejor. ¡Toda la familia universitaria te recibe con los brazos abiertos! ??



Dejen su ? mensaje de bienvenida para el “Chino”?#SiemprePumas pic.twitter.com/uIdTjUzKXZ — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

Pumas encuentra en Huerta una alternativa para su ataque

El regreso de Huerta le ofrece al entrenador argentino Esteban Solari una pieza capaz de desempeñarse en diferentes zonas del frente ofensivo.

El mexicano destaca por su velocidad, manejo de pelota y capacidad para jugar tanto como centrocampista como en posiciones más adelantadas. Esa versatilidad puede convertirse en un recurso importante para unos Pumas que actualmente ocupan la novena posición del Apertura 2026.

Huerta se incorporará a un ataque que también cuenta con jugadores de experiencia y capacidad ofensiva, entre ellos el mundialista Guillermo Martínez, el brasileño Juninho y el paraguayo Robert Morales.

La competencia interna será importante para definir su papel, pero su conocimiento del club y de la Liga MX podría facilitar su adaptación al equipo universitario.

¡El Chino está de vuelta en CU! ?



César Huerta y Antonio Sancho firman el contrato que vincula al jugador con el Club Universidad Nacional. ??



Estamos listos para seguir escribiendo grandes historias juntos en Pumas. ? ? #SiemprePumas pic.twitter.com/azhQts0JX5 — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

El regreso a Pumas también apunta a la selección de México

Más allá del objetivo inmediato de ayudar a Pumas en el Apertura 2026, el regreso a México representa para Huerta una oportunidad para recuperar visibilidad de cara a los próximos compromisos internacionales.

El futbolista mantiene como una de sus metas estar nuevamente en los planes de la selección de México y llegar con posibilidades de disputar la Copa Mundial de 2030.

Su regreso al fútbol mexicano le permitirá tener mayor exposición y buscar la regularidad necesaria para volver a competir por un lugar en las convocatorias nacionales.

¡Re-Bienvenido a #LaLigaDeLaAfición?!



César Huerta, listo para vestir de Auriazul una vez más.



El Chino y @PumasMX, una dupla perfecta. ? pic.twitter.com/ANtJn4thc0 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 27, 2026

¿César Huerta jugará contra Xolos?

El debut de Huerta con Pumas podría producirse muy pronto. El conjunto universitario tiene programada una visita a los Xolos de Tijuana en la sexta jornada del Apertura 2026.

El partido representa un desafío para Pumas, especialmente porque el equipo dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu ha conseguido tres victorias en sus tres partidos como local.

Por ahora, queda por conocer si César Huerta estará disponible para ese encuentro y si Solari decidirá darle minutos inmediatamente después de concretarse su regreso al club.

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