Tigres da la bienvenida a sus nuevos refuerzos: “Memote” Martínez y Emiliano Gómez

Los Tigres UANL ya tienen a sus nuevos refuerzos trabajando con el equipo. Guillermo “Memote” Martínez y el uruguayo Emiliano Gómez tuvieron este jueves su primer entrenamiento como jugadores felinos, después de que el club oficializara sus incorporaciones para el Apertura 2026 durante la madrugada.

A través de sus redes sociales, Tigres compartió imágenes de ambos futbolistas durante su primera sesión de trabajo, con lo que comenzó oficialmente su integración al plantel dirigido por los felinos.

Las llegadas de Martínez y Gómez buscan darle nuevas alternativas al ataque de un equipo que necesita mejorar su posición en el torneo, pues actualmente ocupa el lugar 15 de la clasificación.

?? ¡La alegría del primer día con estos colores! ? ¡Bienvenidos, Emiliano y Guillermo, a esta gran familia! pic.twitter.com/gAZSDa2Yoq — Club Tigres ? (@TigresOficial) September 10, 2026

Emiliano Gómez llega a Tigres procedente del Puebla

El primero de los refuerzos anunciados por Tigres fue Emiliano Gómez, delantero uruguayo de 24 años que llega procedente del Puebla.

“Desequilibrio, garra charrúa y explosividad. Emiliano Gómez llega a su nueva casa, la casa del más campeón de Nuevo León. Bienvenido”, fue el mensaje con el que los felinos confirmaron la incorporación del atacante.

Gómez se desempeña como media punta y destaca por su movilidad y capacidad para aparecer dentro del área.

El futbolista comenzó su carrera profesional con Defensor Sporting en 2018. Posteriormente dio el salto al futbol español para jugar con el Albacete, antes de regresar a Uruguay en 2022 para incorporarse al Boston River.

En 2024 llegó al futbol mexicano de la mano del Puebla y desde entonces ha conseguido 11 goles en el balompié nacional.

Ahora tendrá el reto de adaptarse a un nuevo equipo y aportar soluciones ofensivas a Tigres durante el Apertura 2026.

?? ¡Trabajando y disfrutando a tope desde el día 1! ?? ¡Vamos, uruguayo! pic.twitter.com/rXeBk7Pcz0 — Club Tigres ? (@TigresOficial) September 10, 2026

“Memote” Martínez, el refuerzo mexicano para el ataque

Tigres también concretó la llegada de Guillermo “Memote” Martínez, delantero mexicano de 31 años que dejó a los Pumas para incorporarse al conjunto de Nuevo León.

El atacante tuvo un buen semestre con el cuadro universitario, rendimiento que le permitió recibir el llamado a la selección de México y formar parte del plantel que disputó el pasado Mundial.

“Mundialista, goleador con experiencia en la Liga mx, Guillermo Martínez llega para sumar y reforzar el ataque de Tigres. Bienvenido”, publicó el club al anunciar su llegada.

El delantero es reconocido por su fortaleza física y su capacidad para competir dentro del área, características con las que buscará convertirse en una nueva referencia ofensiva para los felinos.

??? ¡Guillermo Martínez ya es de La Banda de San Nicolás! pic.twitter.com/ErdLG16NQq — Club Tigres ? (@TigresOficial) September 10, 2026

El largo recorrido de Guillermo Martínez en el futbol mexicano

La carrera de “Memote” Martínez comenzó en 2015 con Pachuca. A partir de entonces pasó por distintos clubes del futbol mexicano antes de consolidarse en la máxima categoría.

El atacante también defendió las camisetas de Lobos BUAP, Coras Tepic, Mineros de Zacatecas, Cafetaleros de Chiapas y Celaya, principalmente durante sus primeros años como profesional.

En la Liga MX jugó para Guadalajara y Pumas, además de Pachuca, hasta convertirse en uno de los delanteros mexicanos con mayor experiencia en el campeonato.

Su llegada representa una apuesta de Tigres por sumar experiencia, presencia física y capacidad de definición en el último tercio del campo.

??? ¡A darle que se viene lo bueno, '??????'! pic.twitter.com/owaHzSI8TW — Club Tigres ? (@TigresOficial) September 10, 2026

Tigres busca reaccionar en el Apertura 2026

Las incorporaciones de Emiliano Gómez y Guillermo Martínez llegan en un momento en el que Tigres necesita cambiar el rumbo de su torneo.

El conjunto felino marcha actualmente en la posición 15 del Apertura 2026, por lo que sus nuevos atacantes tendrán la misión de integrarse rápidamente y ayudar al equipo a recuperar terreno en la clasificación.

Con ambos futbolistas ya trabajando junto a sus nuevos compañeros, Tigres comienza a preparar la siguiente etapa del torneo con dos nuevas opciones para fortalecer su ofensiva.

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