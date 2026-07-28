Guido Pizarro deja de ser entrenador de Tigres

La etapa de Guido Pizarro como entrenador de Tigres llegó a su fin apenas dos jornadas después del inicio del Torneo Apertura. El club regiomontano informó este martes que el argentino decidió dejar el cargo por motivos personales, una determinación que tomó a pocos días del partido frente a Querétaro correspondiente a la tercera fecha del campeonato.

La institución dio a conocer la noticia mediante un mensaje en redes sociales en el que agradeció el trabajo realizado por el técnico y señaló que más adelante anunciará al nuevo cuerpo técnico.

La salida pone fin a una relación de trece años entre Pizarro y Tigres, periodo en el que fue una de las figuras más representativas del club, primero como futbolista y posteriormente como entrenador. El argentino disputó dos etapas con el equipo entre 2013 y 2017 y entre 2018 y 2025, y conquistó cuatro títulos de liga antes de retirarse de las canchas.

Tras anunciarse su renuncia, Pizarro publicó una carta dirigida a la afición y a la institución. “Después de trece años en esta institución, como jugador y como director técnico, he tomado la decisión de dar un paso al costado. Agradezco a Tigres y a todas las personas que trabajan para que este club funcione y crezca. A la afición incomparable, gracias por el apoyo y el cariño hacia mí y hacia mi familia durante estos trece años”, escribió.

Pizarro descarta que los resultados influyeran en su decisión

El exmediocampista aclaró que la decisión no estuvo relacionada con el inicio del Apertura, en el que Tigres perdió 3-1 ante Tijuana en la primera jornada y empató 2-2 con San Luis en la segunda.

“Quiero dejar claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo”, explicó.

En un segundo mensaje profundizó en los motivos que lo llevaron a dejar el puesto. “Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Y sostengo que esta profesión exige una convicción global: cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado”.

El técnico no mencionó como causa de su salida la falta de refuerzos ni la reciente marcha de Ángel Correa a River Plate.

Un ciclo corto en el banquillo, pero con una final disputada

Pizarro asumió la dirección técnica de Tigres inmediatamente después de retirarse como jugador a mediados de 2025. En su primer torneo condujo al equipo hasta la final del fútbol mexicano, aunque terminó perdiéndola ante Toluca.

Durante su gestión dirigió 74 partidos oficiales, con un balance de 33 victorias, 22 empates y 19 derrotas. Bajo su mando, los felinos anotaron 133 goles y recibieron 96.

Antes de despedirse, el argentino aseguró que se marcha “tranquilo y en paz” y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con la institución en el futuro. “Los entrenadores, los jugadores y los directivos pasamos. Tigres y su gente permanecen. Ojalá el camino nos vuelva a cruzar”, expresó.

Mientras la directiva define a su sucesor, el club confirmó que Hernán Elizondo, entrenador de la categoría sub-21, dirigirá de manera interina el encuentro del próximo sábado frente a Querétaro.

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