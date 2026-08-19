Murió José Suárez, presidente de Telemundo en Florida, en un accidente de helicóptero

José Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, falleció en un trágico accidente de helicóptero en una zona remota del norte de Kenia.

La lamentable noticia fue confirmada mediante un comunicado conjunto emitido por el presidente de NBCUniversal News Group, César Conde; la presidenta de NBCUniversal Local, Valari Staab; y el presidente de Telemundo Station Group, José Cancela.

El trágico suceso ocurrió cuando la aeronave, operada por la empresa Lady Lori Kenya, se estrelló en las estribaciones del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, mientras realizaba un vuelo chárter procedente de la Reserva Natural de Suyian. A bordo viajaban siete personas y no hubo sobrevivientes.

Foto Telemundo Crédito: Telemundo

El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses en el siniestro, mientras que la Cruz Roja local reportó complicaciones en los trabajos de rescate debido a un incendio y a lo accidentado del terreno.

La gerencia de NBCUniversal expresó su profundo dolor ante la inesperada pérdida. “Lo repentino y las circunstancias del fallecimiento de José hacen que esta pérdida sea especialmente difícil de asimilar. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con todos sus colegas”, destacaron en el comunicado oficial difundido por Noticias Telemundo. Asimismo, calificaron a Suárez como un líder respetado, un mentor excepcional y un pilar comprometido con la información de la comunidad hispana.

Con más de dos décadas de impecable trayectoria dentro de la compañía, Suárez dejó una huella imborrable en el panorama televisivo en español. Antes de asumir la dirección de los mercados clave en Florida, lideró estaciones en San Antonio, Sacramento, Fresno, Salt Lake City y Las Vegas. Además, desempeñó un rol clave en proyectos creativos, medios digitales y programación ejecutiva en NBC6 y Telemundo 51 en Miami.

Las autoridades de Kenia y la empresa de aviación han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente, mientras la embajada de EE. UU. brinda asistencia consular. NBCUniversal informó que en los próximos días anunciará los homenajes para honrar la memoria y el legado profesional de José Suárez.

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