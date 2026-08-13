Matthew McConaughey revela que la cinta “The Wedding Planner” lo salvó de un incidente en la frontera

El actor Matthew McConaughey contó durante su participación en el podcast “Happy Sad Confused”, que su papel en la película “The Wedding Planner” (2001), junto a Jennifer Lopez, lo ayudó a salir de un “gran lío” en la frontera entre Estados Unidos y México.

McConaughey recordó: “Llegué una noche cruzando la frontera muy al sur. Me paran unos policías. Me ven y observan que “soy el gringo en el camión”.

En medio de la tensión, el actor recurrió a un recurso inesperado: mencionar su participación en la famosa comedia romántica. “¿Conocen a Jennifer López? ¿Has visto alguna vez “The Wedding Planner”? Sí, ese era yo”.

Para su alivio, la estrategia funcionó a la perfección. “Todos se activaron… Acabamos haciéndonos fotos juntos y me dejaron ir“, concluyó entre risas.

Un éxito en taquilla

Este éxito de taquilla, que recaudó $94 millones a nivel mundial, marcó el inicio de una era dorada para McConaughey en el género de las comedias románticas.

Durante los años 2000, el actor se consolidó como un gigante del género con películas como “How to Lose a Guy in 10 Days”, “Failure to Launch”, “Fool’s Gold” y “Ghosts of Girlfriends Past”, todas ellas superando o rozando los $100 millones en recaudación.

Sin embargo, fue “How to Lose a Guy in 10 Days” la que McConaughey considera su favorita dentro del género.

En el podcast, el actor confesó: “Creo que probablemente es mi comedia romántica favorita que he hecho y a mucha gente le encanta esa comedia romántica. Y sigue pagando el mejor dinero que cualquier película que he hecho”.

Incluso reveló que, durante la época del DVD y el cable, cada marzo recibía un gran cheque por San Valentín, gracias a la popularidad recurrente de la cinta.

A pesar de su éxito en las comedias románticas, McConaughey sintió que el género lo encasillaba. En 2024, durante el podcast “Good Trouble”, el actor confesó que tomó la drástica decisión de abandonar Hollywood y mudarse con su familia a Texas cuando la industria se negó a darle papeles más dramáticos.

El actor admitió que dar ese paso fue “aterrador”, especialmente cuando rechazó una oferta de $14.5 millones para protagonizar otra comedia romántica. Sin embargo, su apuesta dio frutos.

Con el tiempo, Hollywood comenzó a ofrecerle papeles en proyectos más serios como “Mud”, “Dallas Buyers Club”, “Interstellar” y la aclamada serie “True Detective”. Este giro en su carrera culminó con la obtención del Premio de la Academia al Mejor Actor por su interpretación en “Dallas Buyers Club”.

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