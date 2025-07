Matthew McConaughey alza la voz por Texas ante las inundaciones

En un acto de solidaridad a su comunidad, el actor Matthew McConaughey difundió un emotivo mensaje en el que solicitó apoyo a las personas afectadas por las recientes inundaciones ocurridas en Texas, estado en el que creció.

Por medio de sus redes sociales, el protagonista de historias como “Interestelar” y “Dallas Buyers Club” se pronunció sobre la tragedia que azotó al condado de Kerr el pasado 4 de julio.

“Al menos 70 vidas se han perdido, muchos más siguen sin ser localizados, y un sinfín de tejanos están sufriendo, por dentro y por fuera“, expresó el famoso de 55 años al inicio de la reflexión lanzada en su cuenta de Instagram.

Bajo esta misma tesitura, el ganador al Oscar exhortó a aquellos que tengan las posibilidades de ayudar a los damnificados a no dudar en extender su mano en estos momentos difíciles para toda la nación.

“Si puedes, por favor, brinda una mano donde y como puedas (…) Va a ser un camino largo, pero en este momento el shock, el dolor y el caos necesitan la mano firme de un vecino“, pidió a su comunidad digital compuesta por más de 10 millones de internautas.

La estrella de Hollywood culminó su mensaje resaltando la unión y empatía de la comunidad en Texas: “Los tejanos están entre las personas más resilientes y generosas del planeta“, señaló no sin antes etiquetar a la organización que lidera junto a su familia, Just Keep Livin’ Foundation, a través de la que impulsa otras organizaciones benéficas.

Al día de hoy, se reporta que el saldo de fallecidos por las inundaciones asciende a 104 personas. Asimismo, autoridades del condado de Kerr, sitio en el que se encuentran Camp Mystic y otros campamentos de verano, han informado que los equipos de búsqueda han hallado los cadáveres de 84 personas, incluidos 28 niños.

