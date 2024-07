Kate Hudson admite que ella y Matthew McConaughey optan por no usar desodorante

Kate Hudson es buena amiga de Matthew McConaughey desde que trabajó con él en la comedia romántica “How To Lose a Guy In 10 Days”, pero ahora confirmó el rumor acerca de que el actor siempre ha optado por no usar desodorante.

La actriz acudió como invitada al programa “Watch What Happens Live” de Andy Cohen, y éste leyó la pregunta que envió una fan, acerca de que Kate obligó a McConaughey a usar desodorante durante el rodaje de la cinta “Fool’s Gold” (de 2008), y respondió: “No, él no usa. Y a propósito, yo tampoco”.

Hudson comentó que a una milla de distancia “podía oler” la presencia de Matthew, pero no porque fuera algo desagradable, sino porque se llevaba muy bien con él y se hicieron amigos cercanos desde cinco años antes. “Siempre estamos al natural“, agregó divertida.

Hace más de 20 años Matthew McConaughey comentó en una entrevista que no le agradaba usar desodorante; la actriz Yvette Nicole Brown quiso comprobarlo, y en un episodio de “The Jess Cagle Show” dijo: “Matthew no tenía olor. Huele a granola y a buena vida. Tiene un aroma muy dulce, muy de él”.

En su faceta de cantante Kate Hudson continúa promocionando su álbum debut Glorious; ella también comentó sobre una posible secuela de “How To Lose a Guy In 10 Days”: “Creo que (la gente de) los estudios siempre está pensando en eso. Lo único que importaría sería el guión, y si a Matthew y a mí nos interesara. Creo que ambos estamos totalmente abiertos; simplemente es que nunca ha sucedido”.

