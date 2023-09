Matthew McConaughey Garantiza la Seguridad de sus Fans

Matthew McConaughey, conocido actor y ahora escritor, tomó medidas proactivas para asegurar la seguridad de sus seguidores. Recientemente, obtuvo una orden de restricción contra una mujer obsesiva que lo había estado acosando durante años. Esta orden permitió la intervención de la policía cuando la mujer se presentó en un evento promocional de su nuevo libro.

Según fuentes cercanas al actor, la mujer en cuestión acudió al evento del fin de semana pasado, donde McConaughey estaba presentando su obra literaria. La respuesta fue rápida y efectiva, ya que la policía la recibió, le notificó la orden de alejamiento y la escoltó fuera de la propiedad sin incidentes.

McConaughey estaba plenamente consciente de los riesgos que la presencia de esta mujer podría representar, especialmente para sus fans, incluyendo a niños pequeños. Por esta razón, decidió tomar medidas legales antes del evento para garantizar la seguridad de todos.

Esta mujer ha sido una fuente constante de preocupación para McConaughey, enviándole correos electrónicos extraños, cartas inquietantes y presentando demandas frívolas. A pesar de haber intentado ignorarla, la situación se volvió crítica cuando ella anunció su intención de asistir al evento para promocionar su nuevo libro.

Aunque McConaughey cambió su residencia de Hollywood a Austin, Texas, para proporcionar a sus hijos una vida más normal lejos del acoso de los paparazzi, sigue siendo bien recibido en Los Ángeles. En este lugar, cumplió su sueño de ganar un Oscar y tiene una estrella en el Paseo de la Fama.

El sábado 17 de septiembre, sus seguidores tuvieron la oportunidad de encontrarse con el actor estrenando su faceta como escritor en dos ocasiones. Por la mañana, hicieron fila temprano en una librería famosa para obtener una foto con su ídolo. Por la tarde, lo aplaudieron en un teatro durante una presentación formal de su libro “Just Because”, invitado por Live Talks. La charla fue moderada por Katherine Schwarzenegger Pratt, hija del periodista Arnold Schwarzenegger.

El libro, destinado a niños de entre 4 y 8 años, está escrito en versos rimados, inspirados en una melodía que el autor afirma haber escuchado en un sueño. Estas coplas transmiten principios universales, enfatizando que nada es absoluto y que podemos vivir en armonía con nuestras contradicciones. Una crítica literaria elogió la obra como una prueba de que todos contienen múltiples facetas.

Matthew McConaughey ha experimentado una vida llena de contrastes, desde ser galán en comedias románticas hasta ganar un Oscar por un drama. En su juventud, vivió momentos peculiares, como ser arrestado por tocar bongós desnudo o enfrentarse a un puma después de consumir peyote. Actualmente, disfruta de una vida más tranquila y feliz junto a su esposa, la modelo brasileña Camila Alves.

El primer libro de Matthew McConaughey

A principios de septiembre, el actor de Dallas Buyes Club publicó su primer libro compuesto de varios cuentos con inspiradoras moralejas, el cual ha sido ilustrado por Rennée Kurilla. Sobre este libro y el recibimiento que ha tenido entre sus críticos más cercanos, sus tres hijos, el actor ha dicho: “Les encanta (el libro a mis tres hijos)”, compartió el actor al New York Times. “Mi hija es muy visual. Mi hijo mayor realmente lo entiende y piensa que es realmente genial. Mi hijo menor todavía no me dice lo que le gusta”, continuó. “Él se sienta un poco más y me lo cuenta más tarde”.

En su libro de memorias, “Greenlights”, McConaughey comparte su perspectiva sobre la vida como un viaje y la importancia de no dejarse etiquetar por otros. Ha aplicado muchas de estas lecciones en su papel como padre de Levi (15), Vida (13) y Livingston (10). El mayor de sus hijos ya está presente en las redes sociales, con casi 300 mil seguidores en Instagram, bajo la guía de sus padres para evitar problemas como el bullying y fomentar la responsabilidad en sus publicaciones.

