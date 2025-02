La madre de Matthew McConaughey cuenta cuál es su alimentación a los 93 años

“Mucho tiene que ver con mi actitud positiva (…) Tengo una actitud positiva y como bien, de manera sana”, son los hábitos clave que sigue Kay McConaughey, madre del actor Matthew McConaughey, y que le mantienen saludable a su longeva edad: 93 años.

En una entrevista con City Lifestyle, la madre del artista que ganó el Oscar a Mejor Actor, en 2014, compartió una sesión de preguntas y respuestas con el medio y habló sobre los alimentos que suele comer y disfrutar, priorizando su salud.

La mujer contó que la primera comida del día debe estar repleta de vitaminas, minerales, fibra y proteínas esenciales. Por este motivo, elige para su desayuno un yogur con frutas recién cortadas, mencionando los plátanos, mangos y kiwis.

Y cuando se trata de los alimentos a evitar, Kay McConaughey señala las carnes rojas. A ella le encanta un estofado, pero con pollo o pescado. “No como carne roja (…) Cuando voy a casa de Matthew y Camila (su nuera) lo hago porque a ellos les gusta la carne roja y nunca la rechazaría, pero no es algo que yo elegiría”, aconsejó.

También mencionó que “le encanta” la ensalada de col y el salmón que prepara su nuera.

¿Un vino? Por qué no

En lugar de optar por un postre después de la cena, la madre del actor prefiere una copa de vino. “En nuestra casa nunca comemos dulces. Tomo una copa a las 5:00, un Kendall Jackson y luego otra antes de irme a dormir”.

“No bebo ningún otro tipo de vino. Si fuera a tu casa y no tuvieras Kendall Jackson, y tuvieras un buen Chardonnay, lo bebería. No sería desagradable y diría: ‘No es Kendall Jackson, no lo voy a beber’, pero si puedo conseguir Kendall Jackson, eso es lo que prefiero”, añadió la mujer.

Finalmente, la madre de Matthew McConaughey insiste en una actitud positiva, pero vinculada también al ejercicio: practica pilates cuatro días a la semana. “Me mantiene en forma”, afirmó.

Este tipo de actividad física fortalece los músculos centrales y del suelo pélvico, apoyando la movilidad, aliviando el dolor y mejorando otras condiciones, como la postura y la flexibilidad, reseña el portal One Peloton.