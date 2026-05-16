Matthew McConaughey recuerda sus 22 días de aislamiento en Perú bajo el nombre de Mateo

Justo cuando Matthew McConaughey comenzaba a convertirse en un nombre reconocido mundialmente, tomó una decisión radical: huyó de Hollywood para refugiarse en Ilo, una ciudad portuaria en el sur de Perú. El actor, que entonces tenía 26 años, acababa de terminar el rodaje de “A Time to Kill”, la adaptación de la novela de John Grisham estrenada en 1996 y protagonizada por Sandra Bullock y Samuel L. Jackson.

En una reciente entrevista para el podcast “No Magic Pill” con el presentador Blake Mycoskie, McConaughey explicó las razones de su repentina huida.

“Necesitaba poner los pies en la tierra”, confesó al presentador.

"Así que me desconecté. ¡Listo! Me fui a Perú. Necesitaba encontrarme, comprobar la validez. Ahora que me había hecho famoso, con toda esta adulación por esto y aquello y lo otro. Estaba tratando de descifrar qué parte era real y qué parte era pura mentira". Matthew McConaughey

El nombre que adoptó McConaughey

Como parte de su proceso de autodescubrimiento, McConaughey adoptó el nombre de “Mateo”, la forma española de su nombre. Durante 22 días vivió aislado en Ilo, una ciudad portuaria del sur peruano, en condiciones que él mismo describió como de completo aislamiento, sin electricidad.

El actor admitió que la primera mitad de su exilio fue “extraña”. “Pero los últimos 10 días fueron geniales”, añadió. “Ya llevaba el tiempo suficiente en el lugar como para pensar: ‘Podría vivir así. Esta podría ser mi vida'”.

Como se sabe, McConaughey sí regresó a Hollywood, pero con una mentalidad renovada gracias al contacto con personas que no tenían idea de que era un actor famoso, según lo que describió.

Ya en 1996, el intérprete había hablado de su aventura peruana con The New York Times, calificándola como “la mejor decisión del mundo”.

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