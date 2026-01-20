Matthew McConaughey registra su frase “Alright, alright, alright” para frenar su uso por IA

El actor Matthew McConaughey ha iniciado un proceso legal para proteger una de las frases más reconocidas de su carrera: “Alright, alright, alright”. ¿El motivo? El famoso busca detener el uso no autorizado de su voz e imagen a través de herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con el portal The Wall Street Journal, los abogados del histrión han emitido ocho solicitudes de marca registradas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), las cuales han sido aprobadas sin contratiempos.

El equipo legal de McConaughey indicó que dichos registros impiden que aplicaciones de IA o usuarios reproduzcan su voz o su apariencia sin autorización expresa: “En un escenario en el que todos intentan averiguar cómo responder al mal uso de la IA, ahora contamos con un mecanismo para detener a alguien de inmediato o llevar el caso a un tribunal federal“, declaró el abogado Jonathan Pollack, del despacho Yorn Levine.

Es así como dentro del material protegido por el actor figuran: un clip de siete segundos en el que aparece de pie en un porche, otro de tres segundos en el que se le ve sentado frente a un árbol de Navidad y fragmentos de audio con el actor pronunciando la célebre frase, así como otras expresiones asociadas a su imagen pública (“Just keep livin’, right?”, siendo una de ellas).

Matthew McConaughey no tuvo reparo en explicar su postura ante el debate que se ha generado durante los últimos años sobre los límites legales y éticos del uso de voces e imágenes generadas por IA sin consentimiento.

“Mi equipo y yo queremos saber que cuando mi voz o mi imagen se utilicen, sea porque yo lo he aprobado y autorizado. Queremos crear un perímetro claro en torno a la propiedad, con el consentimiento y la atribución como norma en un mundo dominado por la inteligencia artificial”, dijo en el comunicado compartido al portal estadounidense.

La primera vez que McConaughey pronunció la frase en la pantalla grande se dio en 1993, cuando dio vida a ‘David Wooderson’ en la cinta “Dazed and Confused”. A más de tres décadas de este hecho y luego de haberse convertido en su sello personal, el actor presentó la solicitud específica de registro en diciembre de 2023 y recibió la aprobación definitiva en diciembre de 2025.

Seguir leyendo:

• Matthew McConaughey alza la voz por Texas ante las inundaciones

• La madre de Matthew McConaughey cuenta cuál es su alimentación a los 93 años

• Kate Hudson admite que ella y Matthew McConaughey optan por no usar desodorante