Familia de Perez Hilton rompe el silencio tras su hospitalización

El estado de salud del comunicador Perez Hilton se ha mantenido como principal tema de conversación en redes sociales luego de ser hospitalizado de emergencia por autolesionarse en una transmisión en vivo desde TikTok.

En respuesta a la ola de preocupación, la familia del presentador compartió un comunicado en el que brindó una actualización sobre su estado e instó al público a no alimentar las falsas narrativas en redes sociales.

“Muchos de ustedes se han comunicado preocupados por Perez, y estamos increíblemente agradecidos por la enorme muestra de amor, apoyo y oraciones”, se lee al inicio del mensaje. “Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica y que la prioridad de nuestra familia en este momento es su bienestar”.

En este sentido, la familia de Perez Hilton explicó que todos sus esfuerzos estarán enfocados en brindar el apoyo necesario al famoso. Por esta razón, se abstendrán de emitir más comentarios hasta nuevo aviso.

“Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de Perez, así como la privacidad de su familia, durante este difícil momento. Si y cuando podamos compartir alguna actualización, lo haremos con todos tan pronto como nos sea posible”, concluyen los allegados al comunicador.

Este anuncio salió a la luz a través del sitio web PerezHilton.com, tan solo 24 horas después del incidente que conmocionó al público.

¿Qué le pasó a Perez Hilton?

Fue durante la velada del pasado martes 4 de agosto que el bloguero terminó hospitalizado en un centro médico de Miami, Florida. Esto tras protagonizar una alarmante transmisión en vivo desde redes sociales donde se dejó ver ensangrentado y en posesión de un arma blanca.

Las imágenes mostraron a Hilton completamente desnudo, manchado de lo que parecía su propia sangre y con cortes en el cuerpo y el rostro, mientras los usuarios que presenciaron su ‘live’ lo instaban a calmarse y pedir ayuda.

La transmisión en vivo se registró durante poco más de 30 minutos, hasta que esta se finalizó abruptamente y la cuenta del comunicador quedó eliminada de la plataforma TikTok.

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