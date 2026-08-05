Perez Hilton es hospitalizado tras autolesionarse en plena transmisión en vivo

El periodista estadounidense Pérez Hilton hospitalizado en un centro médico de Miami, Florida, tras protagonizar una alarmante transmisión en vivo desde redes sociales donde se dejó ver ensangrentado y en posesión de un arma blanca.

Hasta el momento, ni las autoridades ni el equipo de trabajo de Pérez Hilton han brindado más información sobre su estado de salud ni el detonante de dicho episodio de crisis.

El incidente que desató todo tipo de reacciones se registró durante la velada del pasado 5 de agosto, cuando el influencer realizo una transmisión desde su cuenta de TikTok en la que presentó un comportamiento errático.

Las imágenes mostraron a Hilton completamente desnudo, manchado de lo que parecía su propia sangre y con cortes en el cuerpo y el rostro mientras los usuarios que presenciaron su ‘live’ lo instaban a calmarse y pedir ayuda.

La transmisión en vivo se registró durante poco más de 30 minutos, hasta que esta se finalizó abruptamente y la cuenta del comunicador quedó eliminada de la plataforma TikTok.

Varios reportes sobre el incidente llegaron a oídos de las autoridades de Miami a través del 911. En respuesta, acudieron a su domicilio para controlar la situación requiriendo del apoyo de especialistas en salud mental, quienes guiaron a la unidad policial para poder calmar a Pérez Hilton y poder trasladarlo a un centro médico en el que permanece internado.

Las autoridades confirmaron que el comunicador, experto en noticias de las celebridades de Hollywood, se encontraba solo en su casa durante la transmisión.

Horas más tarde, el portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDCSO) declaró: “En muchos incidentes en los que interviene una persona que sufre una crisis de salud mental o que se está autolesionando, los agentes dan prioridad a la desescalada, creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”.

Asimismo, agregó: “A menos que exista una amenaza inmediata para otras personas, calmar la situación y aplicar técnicas de intervención en situaciones de crisis puede reducir la probabilidad de que se produzca un suicidio provocado por la policía y minimizar el riesgo de lesiones para la persona, los agentes y el público”.

Pese a que se confirmó que varios familiares de Hilton acudieron al hospital en el que permanece bajo observación, ningún pariente concedió declaraciones a la prensa.

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