Fallece Vincent Pastore, el inolvidable “Big Pussy” de “The Sopranos”, a los 80 años

El actor Vincent Pastore, conocido mundialmente por su papel de Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la aclamada serie “The Sopranos”, falleció a la edad de 80 años. La noticia fue confirmada por su representante, Bob McGowan, quien informó que el actor fue encontrado sin vida en su domicilio de City Island, Nueva York, después de que no se tuvieran noticias de él durante varios días.

McGowan, que gestionaba su carrera desde la época de la serie, relató a The Associated Press que llevaba varios días intentando contactar con Pastore para ofrecerle un posible trabajo. Fue otro cliente y también actor de “The Sopranos”, Vincent Curatola, quien le dio la triste noticia el sábado.

Sobre su vida

Pastore, nacido en el Bronx y criado en los suburbios de New Rochelle, tuvo una carrera que se remonta a los años 80, con participaciones en películas emblemáticas como “Goodfellas” y “Awakenings” (ambas de 1990).

Sin embargo, su papel más recordado fue el de “Big Pussy”, el amigo y confidente de Tony Soprano que se convierte en informante del FBI, en el que participó durante 30 episodios.

Además de su faceta interpretativa, su representante destacó su calidad humana: “Era el cliente más fiel y siempre donaba a la caridad. Era el tipo de persona que ayudaría a cualquiera, algo raro en mi negocio”, según citó NPR.

El actor, que se alistó en la Marina durante la Guerra de Vietnam y posteriormente estudió en la Universidad Pace, deja una hija, Renee Pastore.

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