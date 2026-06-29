Se revela la causa oficial de la muerte de Daveigh Chase, estrella de “The Ring”

La actriz Daveigh Chase, conocida por sus icónicos papeles en “Lilo & Stitch” y “The Ring”, falleció el pasado 16 de junio a los 35 años. Dos semanas después de su muerte, el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles reveló la causa oficial: síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), con el consumo crónico de múltiples sustancias como un factor determinante, según informó TMZ.

La madre de la actriz, Cathy Chase, compartió detalles desgarradores sobre la lucha de su hija contra la adicción, que comenzó tras un accidente de moto ocurrido alrededor de 2016. Según Cathy, a Daveigh le recetaron oxicodona y otros analgésicos para una lesión de espalda, lo que desencadenó su dependencia a las drogas.

“Buscaba drogas y se juntaba con malas compañías. Nunca eché a mi hija de casa. Quería libertad y esas personas la engancharon a las drogas. Ese fue el comienzo”, declaró Cathy al Daily Mail. La actriz terminó viviendo en las calles de Los Ángeles, en la zona de Skid Row, y tuvo varios encuentros con la ley, incluyendo cargos por posesión de drogas.

La última vez que Cathy vio a su hija en persona fue en octubre de 2019, cuando la visitó en la cárcel. “Estaba completamente fuera de sí, como si hubiera perdido la cabeza. Sinceramente, pensé que algo andaba mal con ella. Mi hija nunca había sido diagnosticada con ningún problema de salud mental, salvo trastorno de estrés postraumático. “Pero las drogas la dominaron”, relató.

Tras su liberación, Daveigh volvió a las calles y su madre perdió contacto con ella. En los días previos a su muerte, Roy Hernández, quien se identificó como su novio, creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos.

En ella, explicaba que Daveigh había sido diagnosticada con meningitis e infecciones sanguíneas graves que la llevaron a un estado séptico, y que los médicos le habían dado un pronóstico terminal.

Sin embargo, la campaña generó controversia. El exrepresentante de Daveigh, John Ryan Jr., declaró a TMZ que ni la familia ni los amigos cercanos conocían a Hernández, y que la actriz contaba con fondos suficientes en una cuenta de SAG (el sindicato de actores) para cubrir sus gastos.

Ryan instó al público a no donar hasta que se verificara la identidad del organizador. Hernández respondió negando cualquier ilegitimidad y afirmando que los fondos se usarían para darle un “memorial adecuado” a la actriz.

Una vida personal complicada

Daveigh Chase alcanzó la fama a temprana edad. En 2002, dio vida a la inquietante Samara Morgan en “The Ring”, papel que le valió un MTV Movie Award a la Mejor Villana. Ese mismo año, prestó su voz a la entrañable Lilo en la película animada de Disney “Lilo & Stitch”, ganando un premio Annie por su interpretación. También participó en películas como Donnie Darko y en el doblaje al inglés de “El viaje de Chihiro”.

A pesar de su éxito inicial, su vida personal se vio ensombrecida por la adicción. El exmanager de la actriz, John Ryan Jr., mencionó que Daveigh había estado en centros de rehabilitación y que luchaba más con el alcohol que con las drogas duras, afirmando que estaba sobria cuando perdió el contacto con ella a finales de 2015.

La madre de Daveigh, quien la identificó en el hospital tras su muerte, expresó su profundo dolor y su sensación de haberle fallado. “Viviré para siempre con la sensación de haberle fallado”, confesó Cathy.

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