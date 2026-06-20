Muere James Burrows, director de “Cheers” y Friends”, a los 85 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto con el fallecimiento del director James Burrows, quien durante sus más de cinco décadas de trayectoria regaló risas a través de producciones como “Friends“, “Cheers” y “Will & Grace”.

La noticia del deceso fue confirmada por la familia del creador por medio de un comunicado. En él, se detalló que Burrows falleció durante la mañana del viernes 19 de junio, “pacíficamente rodeado de sus seres queridos”.

Hasta el momento se desconoce el lugar y la causa de la muerte del director de los episodios piloto de “Two and a Half Men” y “The Big Bang Theory”

Sobre el impacto de su trabajo, la familia del realizador comentó: “Burrows entendía que la gran comedia nunca se trataba simplemente de risas; se trataba de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre”, se lee en el escrito.

Sin embargo, la huella que deja a nivel personal es imborrable: “Más allá de sus logros notables, Burrows será recordado por algo aún mayor: su amabilidad, generosidad y fe inquebrantable en las personas que lo rodeaban“, destacó la familia del famoso en el comunicado difundido por la revista People.

El mensaje en honor a James Burrows finalizó diciendo: “Poseía una capacidad excepcional para hacer que todos fueran mejores y era conocido por recordar a cada persona que conocía por su nombre, hacía que colegas de todos los niveles se sintieran vistos, valorados y apreciados“.

James Burrows, una trayectoria que deja huella

El director James Burrows cuenta con una amplia trayectoria en la televisión que destacó por regalar risas a la audiencia. Esto lo logró por medio de producciones como “Cheers”, “Taxi” y “Friends”. Asimismo, dirigió los 246 episodios de “Will and Grace”

Con respecto a su decisión de dedicarse a las comedias, Burrows comentó en su libro de memorias: “Las mejores sitcoms trascienden la pantalla y trascienden la pantalla; atrapan al público por la garganta y por el corazón”.

Y vaya que lo hizo, pues durante sus cinco décadas como realizador también participó en “Frasier”, “Mike & Molly”, y los episodios piloto de “Two and a Half Men” y “The Big Bang Theory”.

Para el año 2019, James Burrows produjo algunos episodios en vivo de “All in the Family” y “The Jeffersons”, recurriendo a las actuaciones de famosos que recrearon episodios emblemáticos de esas comedias de 1970.



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