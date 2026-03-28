Lisa Kudrow de “Friends” comparte la clave de sus 30 años de matrimonio con Michel Stern

La actriz Lisa Kudrow, conocida por su icónico papel de Phoebe Buffay en “Friends”y su aclamada actuación en “The Comeback”, compartió los secretos detrás de su duradero matrimonio con el ejecutivo publicitario Michel Stern, con quien ha compartido su vida durante casi tres décadas.

En una reciente entrevista con People durante el estreno de la tercera temporada de “The Comeback”, la actriz de 62 años fue directa al describir la base de su relación. Según Kudrow, la longevidad de su unión no depende de gestos grandiosos, sino de elementos fundamentales como el respeto y la voluntad compartida de permanecer juntos.

“Creo que eso es todo”, afirmó la actriz. “Respeto mutuo, sobre todo. Pero, sin duda, querer seguir juntos y volver a aprender a respetarnos mutuamente, practicar el respeto mutuo y escucharnos”.

Kudrow conoció a Stern a finales de la década de 1980, en una época muy anterior a la fama masiva que le traería “Friends”. De hecho, Kudrow confesó recientemente a The Hollywood Reporter que se siente inmensamente agradecida de haber encontrado el amor antes del estrellato.

“Siento que lo más afortunado que me ha pasado fue conocer y enamorarme del hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida antes de “Friends”, justo antes”, declaró, refiriéndose a Stern.

Su matrimonio

La pareja se casó en 1995, apenas un año después del debut de la exitosa comedia, y en 1998 dieron la bienvenida a su único hijo, Julian Murray Stern, de 27 años. La filosofía de Kudrow sobre el matrimonio se aleja de los ideales románticos tradicionales.

En una entrevista de 2014 con Glamour, explicó su perspectiva pragmática: “Cuando decidimos casarnos, entendimos que no nos prometíamos amarnos para siempre… pero sí nos comprometíamos a trabajar en cualquier problema que surgiera. Estamos comprometidos con que nuestro matrimonio funcione“.

La actriz también enfatizó la importancia de mantener la individualidad dentro de la pareja. “Creo que la gente se mete en problemas cuando asume que deben ser una sola unidad”, añadió. “Es como formar parte de un equipo. Cada miembro es diferente, pero todos tienen el mismo objetivo”.

El estreno de la tercera temporada de “The Comeback”, Kudrow no solo desfiló con su esposo también estaba con su hijo, Julian, quien participa en la última temporada de la aclamada comedia de HBO.

Kudrow admitió a People que le resultó difícil dejar de lado su instinto maternal en el set. “Estaba algo cansada, con la mente un poco confusa”, recordó. “Entré y vi a Julian sentado en el sofá con otras personas… Me acerqué, me subí al sofá junto a él y me acurruqué con él”.

La escena causó cierta confusión entre los presentes, que no sabían de su parentesco. “Y todos se quedaron… Y él dijo: ‘Hola, mamá’, y todos lo miraban”, afirmó entre risas.

“The Comeback” inició el 23 de marzo y cada episodio se estrena de forma semanal.

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