Cómo se hizo famoso Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicóptero

El mundo de los creadores de contenido está de luto por la trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido por millones de seguidores como Gaspi. El youtuber argentino, de 23 años, falleció este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro.

Gaspi nació en Buenos Aires, en diciembre de 2002, y desde muy joven comenzó a publicar videos en redes sociales para aumentar su visibilidad y darse a conocer. Sin embargo, su verdadera fama arrancó cuando empezó a salir a la calle e interactuar con desconocidos.

Alejándose de las entrevistas convencionales, el formato del argentino consistía en preguntas inesperadas, situaciones absurdas y un humor basado en la improvisación, lo que consiguió llamar la atención rápidamente. Su característico saludo “Buenas” se convirtió en una marca personal que sus seguidores repetían constantemente.

Según reseña The Guardian, Gaspi murió en la colisión de dos helicóptero que estaban en pleno vuelo. Los informes indican que otras cinco personas también fallecieron en el siniestro.

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El reconocimiento de la industria digital a Gaspi

Aunque ya sus videos ya eran virales, el salto definitivo a la fama llegó en 2022, cuando fue reconocido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, uno de los premios más importantes del ecosistema de streamers y creadores de contenido de Argentina.

Pero su crecimiento digital no estuvo exento de polémicas. Algunos de sus videos generaron reacciones divididas por el tipo de humor que utilizaba y ciertas plataformas llegaron a aplicar restricciones sobre parte de su contenido. Sin embargo, estas controversias también contribuyeron a aumentar su visibilidad.

Al momento de su muerte, Gaspi superaba los 3.5 millones de seguidores en Instagram y en YouTube estaba muy cerca de los 3 millones de suscriptores.

Incluso, llegó a tener una cena con Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más famosos del mundo y fundador de “La Velada del Año”, el evento de boxeo amateur entre creadores de contenido. De hecho, Gaspi peleó en ese formato.

Una pausa por salud mental y un regreso internacional

Tras varios años de exposición constante, Gaspi decidió alejarse parcialmente de las redes sociales para enfocarse en su bienestar emocional. Durante ese período habló abiertamente sobre la presión que puede generar la fama en internet y la necesidad de cuidar la salud mental.

Posteriormente, además de compartir que había perdido más de 20 kilos, comenzó a participar en proyectos de mayor alcance. Su presencia en “La Velada del Año”, le permitió ampliar su popularidad fuera de Argentina.

El humor espontáneo, sus ocurrencias en la vía pública y su capacidad para conectar con el público joven lo convirtieron en una referencia de la cultura digital en Argentina y Latinoamérica. A pesar de su fallecimiento, Gaspi deja un legado sobre cómo labrar el camino en internet.

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