Por qué el remake de Zelda: Ocarina of Time es un juego de terror

En medio de toda la euforia que provocó el anuncio de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time‘, en un histórico remake para este 2026, muchos aficionados del videojuego no calcularon el nivel de terror al que ahora van enfrentarse.

Sí, las aventuras de Link en ‘Ocarina of Time’ son terroríficas en varios puntos de la historia, no solamente por algunos escenarios, sino también por personajes y enemigos que guardan secretos espantosos.

En la versión de Nintendo 64, lanzada para 1998, los primeros enemigos ya representaban toda una experiencia del género terror: arañas con carátula humana que aparecen repentinamente, trampas mortales, ambiente oscuro y, como jefe principal, una enorme tarántula mutante que te mira fijamente con un ojo que se dilata y se mueve. Y esto era solo el principio.

Sin embargo, en aquella época las animaciones 3D portaban gráficas que “distorsionaban” las terroríficas imágenes, como una especie de censura que seguramente era necesaria. Pero el nuevo motor gráfico del remake apunta a exactamente lo contrario: mostrar una cara más real del miedo.

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Los espantosos enemigos en el remake de ‘Zelda: Ocarina of Time’ que no recordabas

Dead Hand

Para muchos jugadores, Dead Hand es el enemigo más aterrador de todo Ocarina of Time. Habita en el Fondo del Pozo y en el Templo de las Sombras, dos de las zonas más inquietantes del juego.

Su aspecto es difícil de olvidar: una criatura pálida, deforme y con una enorme boca llena de dientes. Antes de enfrentarlo, unas manos que emergen del suelo atrapan a Link e impiden que se mueva. Cuando eso ocurre, Dead Hand se acerca lentamente desde la oscuridad.

La combinación de su diseño grotesco, la música ambiental y sus movimientos erráticos lo convirtieron en una auténtica pesadilla para toda una generación de jugadores.

ReDead

Los ReDead parecen cadáveres vivientes. Su característica más inquietante es su capacidad para paralizar a Link con un grito escalofriante.

Una vez inmovilizado, el monstruo se acerca lentamente para abrazar a su víctima y drenar su energía. Aparecen en lugares como el Mercado de Hyrule destruido y las profundidades de algunos templos, generando algunos de los momentos más tensos del juego.

Bongo Bongo: el jefe sin cabeza

El jefe final del Templo de las Sombras es una de las criaturas más perturbadoras del universo Zelda.

Bongo Bongo es un ser gigantesco formado por dos enormes manos y un cuerpo invisible coronado por una cabeza flotante con un único ojo. La batalla ocurre sobre un tambor gigante en medio de la oscuridad, creando una sensación constante de incertidumbre.

Wallmaster

Los Wallmaster demostraron que el peligro no siempre aparece frente al jugador.

Estas manos gigantes caen desde el techo cuando Link permanece demasiado tiempo en una habitación. Una sombra en el suelo es la única advertencia antes del ataque. Si logran atraparlo, lo envían de regreso al inicio del calabozo, aumentando la sensación de desesperación.

Fantasma de Ganon

Durante el Templo del Bosque aparece Phantom Ganon, una versión fantasmal de Ganondorf.

El enemigo emerge de cuadros mágicos montado sobre un caballo oscuro y se mueve entre dimensiones antes de atacar. La batalla tiene una atmósfera casi sobrenatural que marcó a muchos jugadores.

Stalfos

Son esqueletos armados que aparecen principalmente en los templos. Aunque no poseen el aspecto grotesco de otros enemigos, destacan por su comportamiento agresivo y su resistencia.

Sus ojos brillantes y su capacidad para volver a levantarse después de ser derrotados les daban un aire inquietante.

Stalchild

Cuando cae la noche en el Campo de Hyrule, surgen los Stalchild. Estos esqueletos emergen constantemente del suelo para atacar a Link.

Aunque son enemigos relativamente débiles, su aparición incesante y el hecho de surgir de la tierra ayudaban a crear una atmósfera sombría durante los viajes nocturnos.

Moblin

Los Moblin no son necesariamente los más aterradores, pero sí figuran entre los enemigos más intimidantes. Su gran tamaño, sus rostros similares a jabalíes y sus enormes lanzas los convierten en adversarios que imponen respeto.

En los corredores estrechos de Lost Wood podían sorprender a los jugadores con ataques devastadores.

Más de dos décadas después de su lanzamiento, Ocarina of Time sigue siendo recordado por estos enemigos porque el juego utilizó el sonido, la iluminación y el diseño visual para generar tensión psicológica. Y ahora los verás en el remake, mejorados, en alta resolución y mucho más espantosos.

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