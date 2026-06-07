De Resident Evil a Final Fantasy, el Summer Game Fest 2026 reveló los juegos que llegarán próximamente

El Summer Game Fest 2026 dejó a la industria con la mandíbula en el piso. El 5 de junio, desde el icónico Dolby Theater de Los Ángeles, Geoff Keighley condujo una gala de dos horas repleta de sorpresas, regresos inesperados y anuncios que los fans llevaban años esperando. De remakes históricos a secuelas explosivas, el evento marcó el arranque oficial de la temporada de gaming más potente de los últimos años, con títulos destinados a PlayStayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

Los 5 juegazos que dominaron la noche

1. Resident Evil Veronica — El regreso de Claire Redfield

El primer anuncio de la noche disparó la sala entera. Capcom confirmó oficialmente el remake de Resident Evil: Code Veronica, una de las entregas más queridas y al mismo tiempo más esquivas de la franquicia, bajo el título definitivo de Resident Evil Veronica.

La historia nos sitúa tres meses después de la destrucción de Raccoon City: Claire Redfield se ha infiltrado en París buscando a su hermano Chris, solo para ser capturada y trasladada a la Isla Rockfort, una prisión de alta seguridad controlada por la oscura familia Ashford, fundadores de Umbrella.

El remake promete mantenerse fiel al juego original lanzado en el año 2000, pero con una narrativa expandida, mecánicas modernas impulsadas por el RE Engine y una producción visual de primera categoría. Incluso aparece Hunk en el tráiler de revelación, abriendo más preguntas de las que responde. El juego llegará en 2027 a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

2. Final Fantasy VII Revelation — El cierre épico de la trilogía

El broche de oro de la velada fue, sin duda, Final Fantasy VII Revelation, la tercera y última entrega del remake más ambicioso de Square Enix. El director Naoki Hamaguchi presentó el juego en persona, acompañado de Matt Mercer, la voz de Vincent Valentine en inglés, para dejar claro que la palabra clave de esta entrega es “determinación”.

El gameplay mostrado fue una locura: Cloud y sus compañeros exploran un mundo abierto colosal a bordo del icónico Highwind, el dirigible que los fans han esperado controlar desde los tiempos del juego original de 1997. Se puede saltar del airship en pleno vuelo y hacer paracaidismo hasta cualquier punto del mapa.

Además, Vincent Valentine y Cid Highwind serán personajes completamente jugables, con estilos de combate únicos que incluyen transformaciones monstruosas y combos de lanza. Por primera vez en la trilogía, el lanzamiento será simultáneo en todas las plataformas sin exclusividades temporales. Primavera de Primavera de 2027 para PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

3. gen ATLAS — Fumito Ueda vuelve a cambiar las reglas

Uno de los momentos más emocionantes para los amantes del gaming de autor llegó con la revelación de gen ATLAS, el nuevo proyecto de Fumito Ueda, el genio detrás de Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian. Conocido hasta ahora como Project Robot, el juego tuvo su primer gran tráiler de gameplay y una presentación que confirmó todo lo que sus fans esperaban: soledad, escala colosal y una atmósfera que te envuelve sin decirte nada.

El protagonista despierta solo en un planeta abandonado, rodeado de estructuras mecánicas gigantescas, instalaciones desiertas y un mar en constante cambio. La mecánica central parece girar en torno a tomar control de distintos cuerpos robóticos usando una enorme cabeza mecánica como núcleo, algo que apunta directamente a la filosofía de exploración profunda que define la obra de Ueda.

Desarrollado por genDESIGN y publicado por Epic Games, el juego lleel juego llega a PS5, Xbox Series X|S y PC vía Epic Games Store, aunque sin fecha de lanzamiento confirmada por ahora.

4. Stellar Blade: Blood Rain — La secuela que se libera de PlayStation

Shift Up sacudió el escenario con el anuncio de Stellar Blade: Blood Rain, la secuela directa del aclamado juego de acción protagonizado por Eve. Lo más llamativo no fue solo el espectacular tráiler de acción, sino la confirmación de que esta vez la saga se autopublica sin Sony, lo que abre la puerta a un lanzamiento multiplataforma erma en PS5, Xbox Series X|S y PC.

El tráiler se grabó específicamente en su versión para PC, una señal clara de que Shift Up quiere ampliar su audiencia masivamente. La historia continúa directamente desde el final del primer juego, aunque los detalles del argumento siguen bajo llave. Por ahora no hay fecha de lanzamiento confirmada, pero la industria ya está en modo expectativa total.

5. Stranger Than Heaven — Los creadores de Yakuza apuestan fuerte

Ryu Ga Gotoku Studio, el equipo que construyó el universo Like a Dragon, presentó un nuevo tráiler de Stranger Than Heaven y confirmó su fecha de lanzamiento con bombos y platillos. Se trata de una nueva IP completamente original que, según el estudio, transcurre mucho antes de los eventos de la saga principal. El tráiler mostró una historia intensa con personajes de enorme carisma, y para sorpresa de todos, incluyó apariciones de Tupac y Snoop Dogg como parte del universo del juego, un guiño cultural que encendió las redes sociales. El juego tendrá su debut el 15 de enero de enero de 2027 para PS5, Xbox Series X|S y PC, y estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass .

Una lluvia de anuncios que no para

Más allá de los cinco títulos estelares, el Summer Game Fest 2026 trajo consigo una avalancha de noticias que mantendrán ocupados a los gamers durante meses. Control Resonant, la secuela de Control desarrollada por Remedy Entertainment, confirmó fecha de lanzamiento para el 24 de septiembre en PS5, Xbox Series y PC. Star Wars Zero Company, el juego de estrategia por turnos al estilo XCOM, anunció su salida para el 27 de agosto en PS5, Xbox Series y PC. The Wolf Among Us 2 de Telltale llegará en 2027, y la primera entrega recibirá una remasterización.

Entre los anuncios adicionales también brillaron Alien Isolation 2, que promete recuperar el terror del original; TMNT: The Last Ronin desarrollado por PlatinumGames; la expansión Monster Hunter Wilds: Ascendance de Capcom para 2027; el renovado Virtua Fighter Crossroads con fuerte foco narrativo; y Mafia: The Old Country, que confirmó su fecha de lanzamiento. También se mostraron Attack on Titan 3, Guild Wars 3 con beta en 2027, Lords of the Fallen 2 llegando a Steam en otoño, Blood Message, Mortal Shell 2 con beta abierta disponible ya, y 1666: Amsterdam con prólogo jugable desde ahora mismo.

Por qué este SGF fue diferente a todo lo anterior

El Summer Game Fest 2026 marcó un punto de inflexión porque apostó por grandes propiedades conocidas al mismo tiempo que abrió espacio para apuestas arriesgadas como gen ATLAS o Stranger Than Heaven.

La exclusividad de plataforma está perdiendo peso a pasos agigantados, como demuestran tanto el lanzamiento simultáneo de Final Fantasy VII Revelation como la nueva dirección independiente de Stellar Blade. La semana del SGF continúa con el Xbox Games Showcase, el PC Gaming Show y el Ubisoft Forward, lo que significa que la temporada de anuncios apenas ha arrancado. El gaming de 2027 ya tiene forma, y promete ser épico.

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