God of War Laufey: PlayStation presenta el tráiler que cambia todo lo que creíamos saber sobre la saga

PlayStation acaba de soltar una bomba y el internet todavía no se recupera. Durante el State of Play de este martes, Sony Santa Monica reveló God of War Laufey, la próxima entrada mainline de una de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos. Y lo mejor de todo es que, esta vez, Kratos no es el protagonista.

Desde que terminó God of War Ragnarök muchos fans se preguntaban hacia dónde iba a ir la saga. La respuesta llegó con fuerza y desde un ángulo que pocos esperaban: Faye, la esposa de Kratos y madre de Atreus, toma el control. La guerrera conocida como Laufey la Justa regresa desde más allá de la muerte para vivir una aventura que promete expandir el universo de God of War de una manera completamente nueva.

La descripción oficial del juego lo dice todo: “La muerte tenía que haber sido el final, pero para la guerrera Laufey (Faye), esposa de Kratos, solo es el principio de una nueva aventura”. Difícil no sentir la piel de gallina con esa premisa.

Faye despierta en el más allá y los planes para proteger a su familia están en riesgo

El tráiler abre con una imagen cargada de emoción: la pira funeraria de Faye, mientras se escucha la voz de Kratos diciéndole que ya está libre. Pero la libertad no dura mucho. Faye despierta de forma inesperada en un lugar extraño y completamente ajeno a los reinos que conocemos de la saga nórdica.

Ese lugar se llama el Everywhen, y es uno de los conceptos más fascinantes que Santa Monica ha presentado jamás. No es un simple inframundo. Es el punto de origen y destino final al que toda la magia regresa, una suerte de plano transcendente que existe por encima de todos los reinos conocidos. Y lo que hace aún más interesante a este lugar es que responde directamente a una pregunta que obsesionaba a Odín durante todo Ragnarök: ¿qué le pasa a los dioses cuando mueren?

Faye descubre rápidamente que los planes que había preparado para proteger a Kratos y Atreus desde su ausencia están en peligro. Así que, aunque acaba de morir, no tiene tiempo para descansar. Para salvar a quienes ama, deberá abrirse paso a la fuerza a través del Everywhen, un reino donde dioses despiadados de distintas mitologías compiten por el poder en medio de una tierra repleta de magia peligrosa.

Y aquí viene uno de los giros más emocionantes del tráiler: el gameplay confirmó que el Everywhen no está poblado solo por dioses nórdicos o griegos. Se pueden ver Sekhmet, del panteón egipcio, y Begtse, de la mitología tibetana, lo que confirma que esta entrega va a explorar territorios mitológicos completamente nuevos para la franquicia. El universo de God of War acaba de hacerse muchísimo más grande.

Un sistema de combate nuevo con el alma del God of War clásico

Uno de los aspectos que más llamó la atención en el tráiler de gameplay de 20 minutos fue precisamente el sistema de combate. Faye no pelea como Kratos, y eso era exactamente lo que Santa Monica quería. Su estilo es más ágil, más fluido, más letal.

El equipo de desarrollo describió el combate como una combinación entre la fluidez de la era griega y el enfoque narrativo y de construcción de mundo de la era nórdica. Velocidad, control e implacabilidad son las tres palabras clave que definen a Faye en batalla. A diferencia de Kratos, ella puede moverse entre el suelo y el aire sin interrumpir la acción, lo que abre posibilidades de combate completamente distintas.

Además, Faye tiene acceso a poderes únicos relacionados con las almas, una habilidad que proviene directamente de su rol como la Mano Dorada de los Jötnar, la protectora más poderosa de los gigantes. En el Everywhen, donde la magia ancestral lo impregna todo, esos poderes se amplifican enormemente. Puede golpear a un enemigo con su palma dorada con tanta fuerza que separa el alma del cuerpo del rival, para luego atacar esa alma, lanzarla contra otros enemigos o usarla para crear combos devastadores.

En cuanto al armamento, Faye hereda una espada legendaria custodiada por Rue, una guardiana mágica interpretada por Perlina Lau. Para poder usarla, Faye primero debe ganarse la confianza de Rue, algo que ya vemos en los primeros minutos de juego. Y por si fuera poco, Faye no viajará sola: también la acompaña Phranque, interpretado por Jack Quaid, descrito como un cubo cósmico curioso con una actitud genuina y dispuesto a proteger a sus amigos a cualquier costo. Sí, como un cubo de D&D hecho personaje.

La actriz Deborah Ann Woll, conocida por su papel en Daredevil y Daredevil: Born Again, repite como la voz de Faye, lo que garantiza continuidad emocional con lo que ya vivimos en Ragnarök.

God of War Laufey no tiene fecha de lanzamiento, pero la espera parece más corta de lo que crees

Aquí viene la parte que todos queremos saber y que, al mismo tiempo, genera más impaciencia: God of War Laufey no tiene fecha de lanzamiento oficial. Sony confirmó que el juego llegará a PlayStation 5, pero por ahora solo se puede agregar a la lista de deseos en PlayStation Store.

Sin embargo, hay señales que generan optimismo. La cantidad de gameplay mostrada —nada menos que 20 minutos continuos de acción real— sugiere que el desarrollo está bastante avanzado. Además, el juego estará presente en Game Con Canada entre el 19 y el 21 de junio, lo que indica que Sony está dispuesto a mostrarlo en eventos presenciales muy pronto.

Cory Barlog, Head of Creative de Santa Monica Studio, y Ariel Lawrence, directora del juego, ya dieron una extensa entrevista hablando sobre cómo surgió la idea de centrar un juego en Faye y cuál es la visión creativa a largo plazo de la franquicia. Eso no es algo que se hace cuando un juego está lejos de estar listo.

God of War Laufey llega en un momento en el que la saga necesitaba reinventarse sin perder su esencia, y Santa Monica parece haberlo logrado. Una protagonista icónica, un mundo completamente nuevo, mitologías inexploradas y un sistema de combate que promete sorprender incluso a los fans más veteranos de la franquicia. La espera puede ser dura, pero todo indica que valdrá cada segundo.

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