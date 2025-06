Muy pronto podrás jugar tus juegos de Steam en desde la app de Xbox para PC

En una jugada que parece ser la antesala de una revolución en el gaming, Microsoft está comenzando a probar en su versión beta de la app de Xbox para Windows la integración de librerías externas de juegos.

El lanzamiento, disponible para miembros del programa Xbox Insider en la vista previa de PC gaming, permite que juegos de Steam y Battle.net aparezcan directamente en la librería de la app de Xbox. Es decir: ya no tendrías que abrir Steam o Battle.net para ver y lanzar tus juegos; la app de Xbox se convierte en un cómodo launcher universal.

La interfaz ha sido diseñada para que cualquier juego instalado desde una de estas plataformas aparezca automáticamente en la pestaña “My library” y la sección “Most recent”, facilitando el acceso sin saltos entre tiendas. Además, en la versión beta los usuarios ya pueden elegir qué tiendas quieren ver o esconder desde las opciones de “Library & Extensions”.

¿Buena noticia para los usuarios de Xbox?

Este movimiento de Microsoft no es casualidad y abre la puerta a algo mucho más grande: la llegada de los juegos de Steam a la consola Xbox. Hace poco se presentó la ROG Xbox Ally, una versión portátil de Xbox desarrollada conjuntamente con ASUS, que ya fue confirmada como compatible con este tipo de librerías integradas. Si en Windows la app está preparándose para mostrar títulos de Steam, el siguiente paso lógico es que eso mismo ocurra directamente en la consola, y sobre todo en la Xbox Ally.

Segundo, este experimento sirve como test: si los usuarios se adaptan bien, Microsoft ya tiene el sistema listo para traer a la consola los juegos que hasta ahora eran exclusivos de plataformas como PlayStation. No solo hablamos de Steam, sino también de otros lanzadores de PC. Muy pronto, los exclusivos de Sony, que solo podías jugar con una PlayStation o con emulación, podrían estar disponibles para quienes prefieren el ecosistema de Xbox.

Lo interesante aquí es la perspectiva de Microsoft: quieren que su app sea el centro del gaming en PC y ahora también en consola, llegando incluso a competir con SteamOS y otras integraciones, pero con su sello de comodidad y unificación.

Una librería de juegos casi infinita

La ROG Xbox Ally es una consola portátil pensada para ejecutar tanto Game Pass como juegos en Windows, incluyendo los de Steam. En este sentido, Microsoft está un paso más cerca de crear una plataforma híbrida que incluya todo, algo que hasta hace poco parecía pura fantasía.

Una de las grandes preguntas es: ¿qué pasará con los exclusivos de PlayStation, como The Last of Us o God of War? Con la integración de Steam, y si esos juegos llegan a PC vía Steam y luego al ecosistema Xbox, todo podría confluir. Quienes tengan Xbox —en consola o en portátil Ally— podrían acceder a juegos que antes ni soñaban ver.

Claro, todavía falta: primero, que la beta salga de la fase Insider y llegue al público este mismo año; y segundo, que Microsoft confirme oficialmente que la consola Ally podrá lanzar juegos de Steam directamente. Pero el camino ya está marcado: un Xbox con acceso real y nativo a tu librería de PC, incluyendo juegos que hasta ahora eran exclusivos de otros ecosistemas.

Si eres usuario de Xbox Insider, puedes sumarte a esta prueba desde ya. Solo descarga la Xbox Insider Hub en Windows y únete a la vista previa de PC gaming. En tu app de Xbox, ve a “Library & Extensions” y podrás activar o desactivar tiendas compatibles según prefieras.

Por último, no podemos perder de vista que este paso es el preludio de algo mucho más grande: una Xbox portátil como la Ally capaz de ejecutar juegos de todos los mundos del gaming. Si esta beta se consolida, podríamos estar frente a la mayor integración multiplataforma en la historia de Xbox, y un duro golpe a la exclusividad tradicional de Sony.

Sigue leyendo:

• Xbox está ganando dinero gracias a la PlayStation 5 y Sony no puede detenerlo

• Microsoft prepara una jugada maestra: la próxima Xbox podría ejecutar juegos exclusivos de PlayStation

• Xbox lanza actualización para que puedas llevar la personalización de tu consola a otro nivel