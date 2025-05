Xbox está ganando dinero gracias a la PlayStation 5 y Sony no puede detenerlo

Microsoft está obteniendo beneficios significativos gracias a la PlayStation 5. La estrategia de llevar títulos exclusivos de Xbox a la consola de Sony ha resultado ser un movimiento lucrativo. Por ejemplo, Senua’s Saga: Hellblade II, desarrollado por Ninja Theory, llegará a PS5 en el verano de 2025, tras su lanzamiento inicial en Xbox y PC en 2024.

Este enfoque no es aislado. Otros títulos como Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Grounded, Pentiment, e incluso Indiana Jones y el Gran Círculo han hecho su aparición en la consola de Sony. La llegada de estos juegos a PS5 ha impulsado las ventas y ha consolidado a Microsoft como uno de los principales editores en la plataforma rival.

Microsoft lidera las ventas en la PlayStation Store

La estrategia de Microsoft ha dado frutos. Durante el primer trimestre de 2025, Microsoft fue el editor número uno en la PlayStation Store en términos de preventas y preinstalaciones. Además, en diciembre de 2024, Microsoft generó aproximadamente 465 millones de dólares en ingresos por juegos en consolas y PC, siendo el editor de juegos más exitoso a nivel mundial ese mes. Sorprendentemente, el 64% de estos ingresos provinieron de la plataforma de la competencia, PlayStation.

Esta tendencia se refleja también en las listas de ventas de la PlayStation Store, donde Microsoft posee más títulos en el top 25 de los más vendidos que Sony. Esto indica una fuerte demanda de juegos de Xbox por parte de los usuarios de PlayStation.

El futuro de los lanzamientos multiplataforma

La expansión de títulos de Xbox a otras plataformas no muestra signos de desaceleración. Próximamente, se espera el lanzamiento de Gears of War: Reloaded en PS5 el 26 de agosto de 2025, marcando la primera vez que este título estará disponible en la consola de Sony. Además, Doom: The Dark Ages se lanzó simultáneamente en PS5, Xbox y PC el 15 de mayo de 2025.

Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, ha indicado que la compañía está abierta a llevar más juegos a otras plataformas, afirmando que no hay ningún juego que no estén considerando para otras consolas. Esto sugiere que títulos como Halo o Microsoft Flight Simulator podrían llegar a la PS5 en el futuro.

Microsoft ha encontrado una fuente significativa de ingresos en la plataforma de su competidor. Al llevar sus juegos a la PS5, no solo amplía su audiencia, sino que también fortalece su posición en la industria. Mientras tanto, Sony se enfrenta al desafío de competir con los propios títulos de Microsoft en su plataforma.

