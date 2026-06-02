PlayStation ha vendido 30 millones de copias menos desde 2020 y esto preocupa a Sony

Las ventas de juegos propios de PlayStation están experimentando una caída dramática que no pasa desapercibida para nadie en la industria. Los datos más recientes confirman que PlayStation vendió aproximadamente 28.9 millones de copias en 2024 frente a los impresionantes 58.4 millones de unidades vendidas en 2020, lo que representa prácticamente la mitad del volumen de ventas en solo cuatro años .

Esta tendencia no es casualidad ni un bache pasajero. Se trata de un descenso progresivo año tras año que ha marcado toda la generación de PS5 y que plantea interrogantes importantes sobre el futuro de la estrategia de Sony en el mercado de videojuegos first-party .

El contexto del pico histórico de 2020 que nunca se repitió

Para entender realmente la magnitud de esta caída necesitamos mirarnos al espejo del año fiscal 2020, un periodo excepcional que combinó condiciones históricamente únicas . El lanzamiento de la PlayStation 5 ocurrio justo en medio del confinamiento global por la pandemia, lo que generó una demanda sin precedentes de entretenimiento en casa .

Ese año PlayStation contó con una rata de lanzamientos de enorme impacto comercial que difícilmente se volverá a repetir en tan poco tiempo. Títulos como The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Demon’s Souls Remake llegaron casi simultáneamente y empujaron las ventas al máximo histórico .

La realidad es que desde ese pico extraordinario las cifras han descendido de forma sistemática. En 2021 se vendieron 43.9 millones, en 2022 bajaron a 43.5 millones, en 2023 alcanzaron 39.7 millones y finalmente en 2024 tocaron fondo con 28.9 millones . Esta trayectoria descendente constante es lo que realmente preocupa a los analistas más que la cifra aislada de un solo año.

La estrategia de juegos como servicio no dio los resultados esperados

Lo más interesante de esta situación es que PlayStation no ha dejado de vender videojuegos en general. El total de software vendido en consolas PlayStation se mantuvo en cifras muy superiores con 303.3 millones de juegos vendidos en el año fiscal 2024 . El problema real es que los títulos propios han perdido peso relativo dentro de ese ecosistema .

La generación de PS5 se ha caracterizado por menos grandes lanzamientos internos de los que estamos acostumbrados a ver de PlayStation . Hemos visto una proliferación de remakes y remasterizaciones que, aunque venden bien, no tienen el mismo impacto que un lançamento completamente nuevo .

El ejemplo más evidente de los tropiezos estratégicos es Concord, el juego que fracasó estrepitosamente y fue retirado rápidamente del mercado . Pero no es el único síntoma de problemas más profundos. La compra de Bungie cerrada en 2022 por $3,600 millones de dólares ha quedado bajo la lupa después de que Sony registrara una pérdida por deterioro de casi $700 millones de dólares vinculada al rendimiento del estudio de Destiny y Marathon .

La estrategia de juegos como servicio que Sony apostó con fuerza no ha dado los resultados esperados y eso se refleja directamente en las cifras de ventas .

¿Hay luz al final del túnel o continúa la caída libre?

El dato más esperanzador viene del año fiscal 2025, cuando las ventas de juegos propios repuntaron ligeramente hasta los 32.1 millones . Este ligero crecimiento indica que la tendencia puede estar corrigiéndose aunque todavía está muy por debajo de los niveles históricos .

Sony parece ser consciente del problema y está preparando un State of Play de más de 60 minutos para mostrar sus cartas al final de la generación de PS5 . El evento incluirá un nuevo vistazo a Marvel’s Wolverine, el esperado juego de Insomniac Games que podría ser uno de los grandes impulsores de ventas que PlayStation necesita .

Otros títulos esperados como Intergalactic: The Heretic Prophet y las rumores de una nueva entrega de God of War podrían cambiar la dinámica si cumplen con las expectativas . La pregunta clave es si estos lanzamientos serán suficientes para revertir completamente la tendencia bajista o solo frenarán temporalmente la caída .

Lo que está claro es que PlayStation enfrenta un desafío real que va más allá de las excusas tradicionales del mercado. La consola sigue vendiendo bien con más de 80 millones de unidades distribuidas pero el software propio no mantiene el mismo ritmo que en generaciones anteriores . El futuro de la estrategia first-party de Sony dependerá de su capacidad para volver a crear fenómenos de venta masiva como los que convirtió a PlayStation en líder del mercado .

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