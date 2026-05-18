PlayStation Plus sube precios en 2026 mientras Xbox los recorta

Sony acaba de confirmar un aumento en los precios de PlayStation Plus en múltiples regiones, y el timing no puede ser peor, o mejor, dependiendo de cómo lo veas. Porque justo en el mismo momento en que los suscriptores de PS Plus ven crecer su factura, Microsoft decidió hacer exactamente lo contrario con Xbox Game Pass.

Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.… — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026

Cuánto sube PS Plus en EE.UU. y el mundo

En Estados Unidos, los nuevos precios anuales de PlayStation Plus quedaron así:

1 mes a $10.99 dólares

a $10.99 dólares 3 meses a $27.99 dólares

a $27.99 dólares 1 año a $79.99 dólares

Lo que esto significa es un incremento real que se siente más en los niveles superiores, donde el usuario ya pagaba una cantidad considerable. En Latinoamérica, el plan Essential anual subió a $64.99 dólares. En Canadá, el nivel Extra saltó de $154.99 a $189.99 CAD. Y en mercados como Turquía, el golpe fue aún más duro, con subidas de hasta un 55% en el tier más caro.

Los cambios no fueron inmediatos para todos. Los suscriptores activos no vieron el ajuste hasta su próxima fecha de renovación, a partir del 24 de junio de 2025.

Sony no explica por qué sube los precios, y eso también dice algo

Sony no ha dado una justificación oficial clara. La compañía ha mencionado indirectamente el encarecimiento de componentes y los costos de mantener una biblioteca de juegos en crecimiento, pero sin números ni compromisos concretos de mejora.

Y eso es un problema de percepción. Porque cuando subes el precio sin explicar qué mejora para el usuario, estás apostando a que la lealtad de marca aguante el golpe. Hasta ahora, ha funcionado. Pero el margen de maniobra se reduce cada ciclo.

No es un caso aislado. La PS5 también aumentó su precio en EE.UU. durante 2025, pasando de $499 a $549. Lo que vemos es un patrón de monetización más agresiva en toda la plataforma de PlayStation, no solo en el servicio de suscripción.

Xbox recorta el precio del Game Pass y le pone presión directa a Sony

En abril de 2026, Xbox Game Pass Ultimate bajó de $29.99 a $22.99 al mes, un recorte de $7 dólares. PC Game Pass también bajó, de $16.49 a $13.99 al mes. El anuncio llegó directamente desde Xbox Wire, presentado como parte del compromiso de la nueva CEO de Microsoft Gaming, Asha Sharma, de “reconectar con los jugadores”.

Con más de 34 millones de suscriptores activos en su mejor momento, Microsoft no está improvisando. La jugada es clara:

Reduce el costo mensual para atraer nuevos usuarios

Aumenta el atractivo frente a un PS Plus más caro

Apuesta por volumen de suscriptores sobre margen por usuario

En pocas palabras, Xbox está comprando percepción de valor en el momento exacto en que Sony le abre la puerta con un alza de precios.

¿Cuánto cuesta PlayStation Plus Essential al año en 2026?

En Estados Unidos, PS Plus Essential anual cuesta $79.99 dólares. En Latinoamérica el precio es de $64.99 dólares anuales. Los precios varían por región y pueden cambiar en cualquier momento según la política de Sony.

¿Xbox Game Pass es más barato que PlayStation Plus ahora?

Sí. Tras el recorte de abril de 2026, Xbox Game Pass Ultimate cuesta $22.99 al mes. Comparado con PS Plus Extra y Premium, que superan los $11-13 mensuales en su equivalente anual, Game Pass Ultimate ofrece más catálogo a un precio mensual más alto, pero con una propuesta de valor más clara después de la bajada.

¿El aumento de PS Plus ya aplica a mi cuenta activa?

Depende de cuándo te suscribiste. Los usuarios con suscripción activa al momento del anuncio no vieron el cambio de inmediato. El nuevo precio se aplicó en la siguiente fecha de renovación, a partir del 24 de junio de 2025.

Si Sony no empieza a justificar estos aumentos con mejoras reales y visibles en el catálogo, Xbox podría tener su mejor oportunidad en años para robarle suscriptores. El precio importa, pero el valor percibido importa más. Y ahora mismo, Microsoft lo está manejando mejor. ¿Vas a reconsiderar tu suscripción?

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