Game Pass se pone más tentador en junio: estos son los juegos que llegan al servicio

Junio llegó con todo. Xbox acaba de confirmar la primera ola de juegos que aterrizan en Game Pass este mes y la lista tiene de todo ? survival horror que te va a quitar el sueño, uno de los RPG más queridos de la historia, boxeo con físicas brutales, exploración espacial cooperativa y hasta ranas que se fusionan en una criatura gigante.

Si eso no fuera suficiente, hay una razón extra para celebrar: la membresía ahora cuesta menos. La nueva CEO de Xbox, Asa Sharma, cumplió su promesa de hacer el servicio más accesible y recortó los precios de forma considerable.

El plan Ultimate bajó de $29.99 a $22.99 dólares al mes en Estados Unidos, y el PC Game Pass pasó de $16.49 a $13.99 dólares. Más juegos, mejor catálogo y una factura más ligera. Difícil pedir más.

Títulos que llegarán a Xbox Game Pass durante el mes de junio

1. Herdling — disponible el 4 de junio

Género: Aventura / Puzzle

Aventura / Puzzle Plataformas: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Cloud, PC, Xbox Series X|S Te lanza a una expedición alpina guiando una manada de criaturas entrañables mientras subes una montaña cargada de peligros y misterios.

Es el tipo de juego que atrapa sin que te des cuenta, perfecto para sesiones largas y relajadas.

2. Total Chaos — disponible el 4 de junio

Género: Survival Horror en primera persona

Survival Horror en primera persona Plataformas: PC Game Pass

PC Game Pass Del mismo creador de Turbo Overkill, este survival horror te obliga a fabricar armas con los recursos que encuentres mientras criaturas aterradoras intentan acabar contigo.

Una experiencia cruda, intensa y muy bien construida que no es apta para corazones débiles.

3. Solarpunk — disponible el 8 de junio (día uno)

Género: Supervivencia / Construcción cooperativa

Supervivencia / Construcción cooperativa Plataformas: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Cloud, PC, Xbox Series X|S Ambientado en un mundo futurista de islas flotantes, te permite construir, cultivar, crear gadgets y explorar en solitario o con amigos a bordo de tu propio dirigible.

en solitario o con amigos a bordo de tu propio dirigible. Tiene todo el espíritu de los juegos de supervivencia colaborativa, pero con una estética mucho más luminosa y esperanzadora que la mayoría del género.

4. Undisputed — disponible el 8 de junio

Género: Deportes / Boxeo

Deportes / Boxeo Plataformas: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Cloud, PC, Xbox Series X|S El juego de boxeo más ambicioso del momento, con una autenticidad visual impresionante, físicas brutales y una plantilla de boxeadores con licencias reales como nunca antes se había visto en un videojuego.

como nunca antes se había visto en un videojuego. Ideal tanto para fans del boxeo como para quienes buscan un juego de pelea con profundidad real.

5. Persona 5 Royal — disponible el 9 de junio

Género: RPG por turnos

RPG por turnos Plataformas: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Cloud, PC, Xbox Series X|S Uno de los RPG más aclamados de la última década , con una historia sobre los Phantom Thieves que se coló en el corazón de millones de jugadores desde su lanzamiento.

, con una historia sobre los Phantom Thieves que se coló en el corazón de millones de jugadores desde su lanzamiento. Sistema de mazmorras, combate estratégico por turnos, estética inconfundible y una narrativa que no suelta. Si aún no lo has jugado, ya no tienes excusa.

6. Beastro — disponible el 11 de junio

Género: Simulador / Construcción de mazos

Simulador / Construcción de mazos Plataformas: PC Game Pass

PC Game Pass Cocinas platos mágicos para un grupo de héroes y moldeas sus estrategias de combate a través de la comida que les preparas — una mecánica tan original que cuesta no querer probarlo de inmediato.

— una mecánica tan original que cuesta no querer probarlo de inmediato. Mezcla de forma sorprendente la tranquilidad de un simulador de vida con la profundidad táctica de un juego de cartas.

7. Frog Sqwad — disponible el 11 de junio

Género: Plataformas cooperativo

Plataformas cooperativo Plataformas: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Cloud, PC, Xbox Series X|S Caótico plataformer cooperativo para hasta ocho jugadores donde controlas ranas que saltan, se catapultan entre sí y pueden fusionarse en una Megarana.

donde controlas ranas que saltan, se catapultan entre sí y pueden fusionarse en una Megarana. Pura diversión sin pretensiones, del tipo que hace que las sesiones con amigos se alarguen sin que nadie lo planee.

8. Starseeker: Astroneer Expeditions — disponible el 11 de junio (día uno)

Género: Exploración espacial cooperativa

Exploración espacial cooperativa Plataformas: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Cloud, PC, Xbox Series X|S Spin-off del querido universo de Astroneer que te pone al mando de expediciones espaciales cooperativas a bordo de la estación espacial ESS Starseeker .

. Explorar sistemas estelares, completar misiones en varios planetas y coordinar al equipo son la clave para sacar adelante objetivos de gran escala. Llega directo en Game Pass el día de su lanzamiento.

9. Junkster — disponible el 16 de junio (día uno)

Género: Plataformas 3D / Aventura

Plataformas 3D / Aventura Plataformas: PC Game Pass

PC Game Pass Controlas a UM-13 , un pequeño robot de construcción varado en un peligroso planeta lleno de chatarra que tiene que reparar su nave usando solo su llave inglesa robótica.

, un pequeño robot de construcción varado en un peligroso planeta lleno de chatarra que tiene que reparar su nave usando solo su llave inglesa robótica. Un plataformas 3D con mecánicas de construcción ingeniosas, desafíos bien construidos y una dosis generosa de humor mecánico.

Por qué ahora es el mejor momento para suscribirse a Game Pass

Con tanto título interesante acumulándose en el catálogo, la pregunta ya no es si vale la pena Game Pass, sino cuándo empezar. Y la respuesta, después de los nuevos precios impulsados por Asa Sharma, es: ahora mismo.

Game Pass Ultimate : bajó de $29.99 a $22.99 al mes

bajó de $29.99 a PC Game Pass : bajó de $16.49 a $13.99 al mes

Vale destacar que esta rebaja de precios viene acompañada de un cambio importante: los nuevos lanzamientos de Call of Duty ya no estarán disponibles el día de su estreno en el servicio, sino que llegarán aproximadamente un año después de su lanzamiento original. Para quienes no son fans de esa saga, el impacto es prácticamente nulo.

Con Persona 5 Royal, Solarpunk, Starseeker, Undisputed y varios títulos día uno en una sola quincena, Xbox está dejando claro que Game Pass sigue siendo uno de los mejores tratos en el mundo de los videojuegos — y con precios más accesibles encima, hay pocas razones para no estar dentro.

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