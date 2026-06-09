¡Oficial! Nintendo anuncia el remake de Zelda: Ocarina of Time para la Switch 2

A través de una impecable narración con voz misteriosa, que cuenta el inicio de la historia, y las primeras imágenes que evidencian el nuevo motor gráfico, Nintendo anunció oficialmente el remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’. Estará disponible para Switch 2, la consola más actual.

La compañía publicó un teaser en redes sociales y dejó claro que el lanzamiento será en este mismo 2026. El remake se materializa 28 años después de la versión original que salió para Nintendo 64, en 1998.

“Hace mucho tiempo hubo una tierra llamada Hyrule, creada por seres de suprema divinidad”, suelta la narración, añadiendo detalles sobre el bosque Kokiri, las hadas y la inesperada llegada de “un niño particular”. Se trata de Link, el héroe del tiempo y protagonista de la saga.

Además, se escuchan unos ínfimos, pero deliciosos extractos del soundtrack de ‘Lost Wood’, una de las melodías más icónicas de Ocarina of Time.

Qué se espera del remake de Zelda: Ocarina of Time

Además de las novedades gráficas y auditivas, probablemente el mayor atractivo hasta ahora, se espera que la historia tenga algunas variaciones, algo típico y esencial de los remakes.

Aunque no deberían alterar el curso original de la historia, son detalles que enriquecen la experiencia y cuentan mejor todo aquello que no se vio en el original de 1998.

Al final del teaser se puede ver a Link acostado en la cama de su pequeña casa del árbol, justo como le vemos en la versión de N64 antes de que el hada Navi entre a buscarlo. Sin embargo, aquí sucede la primera variación respecto al juego original: en su mano brilla el símbolo de la Trifuerza.

Aunque no es el primer juego de la historia, ‘Zelda Ocarina of Time’ fue lanzado para 1998 y representó la primera experiencia de la saga en gráficos 3D. Crédito: William McMurray | Shutterstock

En los próximos días, Nintendo podría lanzar más avances del remake, ofreciendo imágenes oficiales de Link en combate, cómo lucirá la princesa Zelda y el temible enemigo Ganondorf.

Cabe recordar que en la historia de ‘Ocarina of Time’ hay un montón de personajes y enemigos emblemáticos, incluso escenarios, lo que ya despierta la curiosidad de muchos aficionados sobre cómo serán tratados en este relanzamiento.

Por ejemplo: cómo será transitar por Kakariko Village, Lon Lon Ranch o Gerudo Valley. Esto sin contar los templos y mazmorras, un congelado Zora’s Domain, el bullicio del Market y la experiencia de pescar en el Lake Hylia. Son escenas y detalles que van mucho más allá de la trama principal.

Nintendo Switch 2 eleva la vara hacia un videojuego que no solo tiene fama y una historia impresionante, sino que toca fibras sensibles en los jugadores de aquella época, los que crecieron tarareando las melodías de la ocarina del tiempo. ¡Que llegue ya!

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