Zelda: Ocarina of Time: 5 datos que no viste en el remake lanzado por Nintendo

El 9 de junio de 2026 será recordado por los fans de los videojuegos como un día memorable: Nintendo anunció el remake oficial de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’. Estará disponible este mismo año para la consola Nintendo Switch 2.

Durante el evento online Nintendo Direct fueron lanzadas las primeras imágenes de Link, el protagonista de la historia, evidenciando las impresionantes mejoras gráficas, en comparación con el videojuego original de 1998, de Nintendo 64.

Sin embargo, debido a la euforia y la nostalgia de apreciar el remake de un videojuego que revolucionó la experiencia en 3D, muchos fans de la saga no se dieron cuenta de algunos detalles clave que están “ocultos” en el trailer.

5 datos que no viste en el remake de Zelda: Ocarina of Time

1. Los sonidos de ocarina

Quizás por la misma emoción de recordar los años 90 no apreciaste que, conforme avanza el trailer, se van escuchando algunas notas en ocarina que pertenecen a la icónica melodía de ‘Lost Woods’, que Link la aprende a través de su amiga Saria, uno de los seis sabios de Hyrule.

Y aunque no es una melodía que puedas tocar durante el juego, también se escucha el tema ambiente de Kokiri Forest, el escenario inicial de la historia.

2. Quién es el narrador

La voz es impecable, misteriosa, un gancho directo para los fans del videjuego, pero queda la pregunta abierta sobre quién es este narrador. Si bien no está claro si se continuará escuchando en las cinemáticas de la historia, algunos usuarios en redes sociales aseguran que pertenece “Kaepora Gaebora”, el búho sabio que frecuentemente guía a Link en Hyrule y le ofrece consejos.

Otros fans intuyen que sea Rauru, el sabio que te otorga el medallón de luz. Sin embargo, queda claro que no es el árbol Deku, porque habla en tercera persona. Y otro detalle interesante es que la narración es en pasado, es decir, la cuenta alguien que la vivió en carne propia.

3. El “protagonismo” de Navi

De momento no se ha mencionado su nombre, pero el trailer ya deja claro que Link es un “niño en particular” que no tiene hada, algo propio de los habitantes de Kokiri Forest.

A través de esta aclaratoria, el remake le otorga un protagonismo indirecto pero inmediato a Navi, que es el hada enviada por el árbol Deku para acompañar a Link durante toda la travesía de Ocarina of Time.

En este sentido, es probable que el remake ofrezca más detalles sobre la historia real de Navi, por ejemplo: a dónde se va después que Link cumple su misión como héroe del tiempo.

4. Link aparece descalzo

Cuando aparece la imagen de Link acostado en la cama de su pequeña casa del árbol, el motor gráfico dejó boquiabiertos a la mayoría de fans, ya que por fin se trataba de una escena real y no un fan made.

Link está descalzo, algo que no se aprecia en la versión de Nintendo 64, donde aparece dormido con las botas puestas. Esto significa que el remake prestará mucha atención a todo tipo de detalles, de modo que la experiencia sea mucho más real e inmersiva.

Probablemente, veamos a un Link con su túnica empapada con agua cuando le toque mojarse o quizás se le vean gotas de sudor cuando esté cerca del fuego. Dependiendo de lo osado que sea Nintendo, también podría verse sangre cuando está lastimado.

Las vestimentales, accesorios e incluso las armas podrían arrojar detalles nunca antes vistos y seguramente con mensajes ocultos o alusivos a Nintendo.

En definitiva, el remake de Zelda Ocarina of Time invitará a prestar atención a cualquier punto de enfoque, por muy pequeño que parezca.

5. Este mismo año

En medio de la euforia que provocó el trailer, es la mejor noticia que Nintendo le regaló a los fans: el remake de Ocarina of Time se podrá jugar este mismo 2026.

De esta manera dejan claro que el videojuego no está en proceso de creación, sino que está completamente listo para su distribución. Y considerando que estamos en junio de 2026, lo más probable es que su lanzamiento al mercado sea entre noviembre y diciembre.

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