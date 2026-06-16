Oliver Tree y su última voluntad sobre su patrimonio: “Mi familia no va a recibir ni un centavo”

La muerte del cantante Oliver Tree conmocionó al mundo entero tras revelarse los detalles del trágico accidente ocurrido al helicóptero en el que viajaba en Brasil. El incidente ha hecho resurgir diversas entrevistas del músico estadounidense, incluyendo aquella en la que planteó de forma contundente su última voluntad con respecto a sus bienes.

En una entrevista concedida al programa Zach Sang Show, el intérprete de “Life Goes On” señaló que, en caso de morir, destinaría todo su dinero a artistas emergentes para impulsar sus proyectos a través de una fundación creada por él mismo.

De acuerdo con Oliver Tree, las ganancias económicas de su propio proyecto musical debían ser utilizadas para seguir impulsando a nuevos talentos. “No creo que ninguna de las riquezas ni las cosas que se generan a partir de ellas me pertenezcan”, declaró el pasado mes de abril.

En ese entonces, el famoso dividió opiniones en redes sociales al negar cualquier tipo de herencia a sus familiares: “Entonces, cuando muera, está establecido en mi testamento que cuando pase, mi familia, nadie va a recibir ni un centavo; si tengo una esposa o hijos o lo que sea, no van a recibir ni un maldito centavo”, sentenció.

Asimismo, detalló que en caso de ser papá al momento de su fallecimiento, el único apoyo monetario que habría de su parte sería para garantizar sus estudios.

“Voy a llevar a mis hijos a la universidad, ese es el acuerdo. Pero no van a tener todo servido. Están atendidos ‘porque mi papá trabajó en algunas cosas en los 2000’”, precisó. No obstante, para el momento de su fallecimiento este 14 de junio, Oliver Tree no estaba casado y no tenía hijos.

Al ser cuestionado sobre la fundación a la que destinaría sus recursos, el artista contó: “La idea es que cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas. Así que creé una fundación. Se llama Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses”.

En este sentido, explicó que dicha organización estaría configurada para que los intereses generados por su música alimentaran la creación de nuevos proyectos de artistas emergentes: “También hay espacio para otro dinero, porque cuando muera, mi arte seguirá generando regalías, y probablemente valdrá más de lo que vale ahora”, aseguró.

Sobre este tema, Oliver Tree hizo una emotiva reflexión que hoy en día toma más relevancia que nunca en redes sociales por su uso de palabras: “La gente por fin va a apreciar mis estúpidos videos, mis estúpidas canciones; eso es cuando la gente te aprecia, cuando ya no estás”, señaló.

El reconocido músico y productor estadounidense Oliver Tree, de 32 años, falleció el pasado domingo 14 de junio en un choque entre dos helicópteros ocurrido en el suroeste de Río de Janeiro. Las autoridades reportaron que el incidente tuvo lugar sobre un depósito de vehículos eléctricos en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

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