Trágico accidente de helicóptero cobra la vida del músico Oliver Tree y otras cinco personas

El reconocido músico y productor estadounidense Oliver Tree, de 32 años, falleció este domingo en un choque entre dos helicópteros ocurrido en el suroeste de Río de Janeiro, según confirmaron las autoridades locales.

El accidente tuvo lugar sobre un depósito de vehículos eléctricos en la zona de Recreio dos Bandeirantes. De acuerdo con información de CNN Brasil, citando a la Policía Civil de Río de Janeiro, Tree viajaba a bordo de una de las aeronaves junto a otras cuatro personas, mientras que el segundo helicóptero era operado únicamente por su piloto. En total, seis personas perdieron la vida en el siniestro.

Las víctimas mortales han sido identificadas por el medio local Metrópoles. En el helicóptero en el que se trasladaba Oliver Tree viajaban los pasajeros Lucas Vignale, Gaspar Prim, reconocido YouTuber de origen argentino, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza.

En la otra aeronave falleció el piloto Charles Marsillac, quien volaba en solitario. Las autoridades ya han iniciado una investigación para determinar las causas exactas de la colisión.

Carrera musical y legado

Oliver Tree Nickell, conocido artísticamente como Oliver Tree, saltó a la fama en 2010, cuando con solo 17 años comenzó a colaborar con figuras de la electrónica como Skrillex y Zeds Dead bajo el nombre de “Tree”. En 2013 lanzó un álbum independiente, antes de tomarse un receso para estudiar tecnología musical.

Su consagración llegó en 2020 con su primer álbum de estudio, “Ugly Is Beautiful”, que obtuvo certificación de oro en Estados Unidos. El sencillo “Life Goes On”, incluido en ese disco, alcanzó el disco de platino. Posteriormente, publicó los álbumes “Cowboy Tears”, “Alone in a Crowd” y “Love You Madly Hate You Badly”, este último lanzado en abril de este año.

Oliver Tree durante una presentación en Austin, Texas. Era conocido por su estilo excéntrico.

Crédito: Amy Harris/Invision/AP.

Tree tenía una apretada agenda de presentaciones que iniciaría el 1 de julio en Lisboa, Portugal, y que incluía fechas en Estados Unidos, Europa, Australia y China.

Con solo 32 años, la partida del artista generó una ola de reacciones en redes sociales y en la industria musical, donde era recordado tanto por su excéntrico estilo visual como por su capacidad para fusionar el pop, el rock y la electrónica.

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