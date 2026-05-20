Pertenencias de Matthew Perry vinculadas con Friends serán subastadas

Docenas de las pertenencias más preciadas del recordado actor Matthew Perry, recordado por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie “Friends”, serán subastadas el próximo 5 de junio. El evento, organizado por Heritage Auctions en Dallas y de forma online, busca honrar el legado del intérprete apoyando una causa cercana a su corazón.

De acuerdo con Page Six, la colección abarca aproximadamente 130 objetos que recorren la vida de Perry desde su infancia hasta su salto al estrellato.

Entre los objetos más destacados se encuentran recuerdos de “Friends”, como un lote de 26 guiones de episodios clave, incluyendo el final de la serie y el libreto del episodio piloto autografiado por todo el elenco, cuando el show aún se titulaba de forma provisional “Six of One”.

También destacan una réplica del famoso marco amarillo de la mirilla del apartamento de Monica y su premio Screen Actors Guild (SAG).

Además de la memorabilia televisiva, la subasta destaca por el valioso acervo artístico de Perry. Entre los objetos que saldrán a la venta figuran obras del reconocido artista urbano Banksy, como “Girl with Balloon” y “Nola”, cuyo valor estimado ronda el millón de dólares.

Su fanatismo por Batman también queda reflejado en piezas como un lujoso reloj Memorigin con el emblema del superhéroe y una mesa de ping-pong personalizada.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la Fundación Matthew Perry, creada tras su muerte en 2023 a los 54 años debido a los efectos agudos de la ketamina. La organización se dedica a combatir el estigma de las adicciones y expandir el acceso a tratamientos de rehabilitación, una lucha que marcó la vida del actor.

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