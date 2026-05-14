Caso Matthew Perry: sentencian a proveedor de ketamina del actor fallecido por sobredosis

Un hombre fue sentenciado este miércoles a dos años de prisión federal por su participación en la red de distribución de drogas por la que murió el actor Matthew Perry, estrella de la serie de televisión “Friends”, en Los Ángeles en octubre de 2023.

Erik Fleming, residente de Hawthorne de 55 años, recibió una sentencia de 24 meses en una prisión federal, seguido de tres años de libertad condicional supervisada.

En agosto de 2024, Fleming se declaró culpable de los cargos de conspiración para distribuir ketamina y de distribución de ketamina con resultado de muerte.

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Fleming admitió que facilitó la transferencia del anestésico proporcionado por Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.

De acuerdo con registros judiciales, se tenía un esquema de precios en el que a Perry se le cobraban $2,000 dólares por una ampolleta del medicamento que a los traficantes les costaba $12 dólares.

Aunque Fleming enfrentaba una pena máxima legal de 25 años, los fiscales federales solicitaron una sentencia de dos años y seis meses.

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Los abogados de Fleming argumentaron a favor de tan solo tres meses de prisión, seguidos de un tratamiento residencial contra la drogadicción, tras citar sus propios problemas personales con el consumo de sustancias.

Matthew Perry fue hallado muerto el 28 de octubre de 2023 en su residencia de Pacific Palisades. Su asistente personal admitió que le suministró tres dosis ese mismo día, lo que le causó la muerte al actor de Hollywood.

En agosto de 2024, cinco personas, entre ellos Fleming, fueron imputados en una acusación formal de 18 cargos por la muerte de Perry.

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En diciembre de 2025, el Dr. Salvador Plasencia, quien comenzó a suministrar ketamina a Perry de forma ilegal desde septiembre de 2023, fue sentenciado a 30 meses de prisión.

En abril de 2026, Jasveen Sangha escuchó una condena de 15 años de prisión.

El 27 de mayo de este año, Kenneth Iwamasa tiene programada una audiencia en la que escuchará su sentencia por este caso. Enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión federal.

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