Médico sentenciado por suministrar ketamina al actor Matthew Perry en Los Ángeles

Un médico de Santa Mónica fue sentenciado este miércoles en Los Ángeles a una pena de 2.5 años (30 meses) por vender repetidamente ketamina al actor Matthew Perry, quien falleció a causa de una sobredosis el 28 de octubre de 2023.

Salvador Plasencia, de 44 años, también conocido como “Dr. P”, fue entregado inmediatamente a custodia federal después de que la jueza de distrito Sherilyn Peace Garnett le dictara la sentencia de 30 meses.

Plasencia se declaró culpable en julio de cuatro cargos de distribución de ketamina y en septiembre entregó su licencia médica de California.

El “Dr. P” comenzó a suministrarle ketamina a Perry el 30 de septiembre de 2023, tras ser presentado al actor, una persona de alto perfil dispuesta a pagar miles de dólares por la droga, según su acuerdo de culpabilidad.

Según mensajes mencionados por la fiscalía, Plasencia mostró su interés en lucrar, supuestamente enviando un mensaje de texto a un cómplice: “Me pregunto cuánto pagará este imbécil”.

Los fiscales dijeron que el “Dr. P” vendió frascos de ketamina a Perry y los dejó con el asistente personal del actor, que no tenía formación médica. Le cobró un total de $57,000 dólares por medicamentos que normalmente cuestan alrededor de $15 dólares por frasco.

Según documentos judiciales, Plasencia le administró ketamina a Perry varias veces en su residencia en Los Ángeles y una vez en un estacionamiento de Long Beach, en la parte trasera del auto de Perry.

En un momento, le dejó viales adicionales incluso después de que el actor experimentara un aumento peligroso en la presión arterial.

Los fiscales dijeron que Plasencia posteriormente encargó 10 viales más de ketamina a una compañía farmacéutica autorizada, usando su licencia de la DEA. Tras recibir el pedido, le envió un mensaje de texto al asistente de Perry, el 27 de octubre de 2023.

“Sé que mencionaste tomarte un descanso. He estado aprovisionándome mientras tanto. No estoy seguro de cuándo planean reanudar la administración, pero por si acaso es cuando estoy fuera de la ciudad este fin de semana, le dejé provisiones a una enfermera mía. Siempre puedo informarle el plan”, dijo.

Al día siguiente, Perry sufrió una sobredosis mortal de ketamina, aunque la fiscalía afirma que Plasencia no suministró la droga que le causó la muerte.

Tras el fallecimiento de Perry, los investigadores aseguran que Plasencia falsificó las notas de tratamiento y una factura para encubrir las ventas ilegales.

Otros acusados vinculados con la muerte de Matthew Perry se han declarado culpables y están a la espera de sentencia, entre ellos un médico autorizado de San Diego, el ex asistente de Perry y dos presuntos proveedores de ketamina.

