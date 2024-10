La mamá de Matthew Perry revela lo que el actor le dijo poco antes de morir

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Matthew Perry, y con motivo de ello su familia concedió una entrevista a Savannah Guthrie, del programa de televisión “The Today Show”. Suzanne Morrison, madre del actor, dio detalles acerca de la última conversación que tuvieron.

“(Matthew) pasó por un período, curiosamente justo antes de morir, en el que me estaba mostrando una de sus nuevas casas”, dijo Morrison. “Él se acercó a mí y me dijo: ‘Te amo mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora’. Era casi como si fuera una premonición o algo así. No pensé en eso en ese momento, pero me dije: ‘¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos una conversación así? Han pasado años'”.

En aquel tiempo Perry (que obtuvo fama mundial gracias a la serie de comedia “Friends”) hacía algunas conferencias comentando el contenido de su libro de memorias Friends, Lovers And The Big Terrible Thing (lanzado en 2022), pero su mamá intuía que algo estaba pasando con él. “Creo que hubo algo. Lo que iba a suceder a su lado era inevitable, y lo sentía con mucha fuerza. Pero él dijo: ‘Ya no tengo miedo’. Y eso me preocupó”.

Matthew falleció a los 54 años en su casa de Los Ángeles, debido a los efectos agudos del consumo de ketamina, un anestésico con potencial alucinógeno. En agosto de este año el doctor Mark Chávez se declaró culpable de haber distribuido el medicamento, y otras cinco personas fueron acusadas por estar relacionadas con la muerte del actor. Su familia coordina la Fundación Matthew Perry, que tiene como fin ayudar a las personas que luchan con todo tipo de adicciones.

Jennifer Aniston, otra de las estrellas de la serie “Friends”, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir fotografías en las que aparece al lado de su amigo, y las complementó con el mensaje “1 año” ❤️‍🩹🕊️.

