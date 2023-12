George Clooney afirma que Matthew Perry “no era feliz” al trabajar en la serie “Friends”

La muerte de Matthew Perry afectó a muchos de sus amigos actores en Hollywood, y uno de ellos, George Clooney, ha dado sus comentarios al respecto. Ellos se conocieron en la década de los 80, y volvieron a verse en repetidas ocasiones en los foros donde se grababan las series de televisión que protagonizaban, “ER” y “Friends”.

En una reciente entrevista Clooney habló lo especial que le parecía Perry, y el deseo que sentía éste por convertirse en una estrella de televisión: “Conocí a Matt cuando él tenía 16 años. Jugábamos tenis paddle. Él tiene 10 años menos que yo. Y era un chico grandioso, muy divertido. Todo lo que nos decía a mí, a Richard King y a Grant Heslov, era: ‘Sólo quiero estar en un programa de comedia, hombre. Sólo quiero estar en uno normal, y así sería el hombre más feliz de la Tierra”.

Sin embargo, George también notaba que Matthew lucía diferente con el paso de los años, ignorando que esto era a causa de sus problemas de adicción: “No era feliz (en “Friends”). Eso no le trajo alegría, felicidad o paz. Y ver eso suceder en el foro, porque estábamos en Warner Brothers, un foro al lado del otro, fue difícil de ver, porque no sabíamos lo que estaba pasando por él. Simplemente sabíamos que no estaba contento, y yo no tenía idea de qué estaba haciendo. Todas esas cosas de las que habló, de tomar 12 Vicodin al día, todas esas cosas son desgarradoras. Y eso también te dice que el éxito, el dinero y todas esas cosas no te traen automáticamente la felicidad. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida”.

Matthew Perry fue encontrado sin vida en la piscina de su casa de Los Ángeles, el 28 de octubre. Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de la autopsia, entre los que se mencionan una enfermedad de las arterias coronarias y el uso de buprenorfina, pero también “la exacerbación de los efectos miocárdicos inducidos por la ketamina en el corazón”.

A pesar de que Matthew llevaba 19 meses sin abusar de las drogas, se estaba sometiendo a una terapia en la que se le administraba ketamina, un poderoso anestésico cuyo efecto fue descrito por él mismo como “recibir un golpe en la cabeza con una pala gigante y feliz”. La última terapia con ketamina que había tenido fue una semana y media antes de morir, por lo que el informe del forense indica que los restos del medicamento en el cuerpo del actor eran de un consumo reciente, de tres o cuatro horas antes del deceso.

Sigue leyendo: