George Clooney da detalles acerca de una nueva película de la serie de “Ocean’s Eleven”

Hace ya varios meses se dio a conocer que George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon estarían listos para una nueva película de la serie de “Ocean’s Eleven”, y que se reunirían a trabajar en el filme si éste era dirigido por Steven Soderbergh. Al parecer cada vez está más cerca que se le dé luz verde al proyecto, que ya cuenta con un guión.

Entrevistado para Uproxx mientras promocionaba su más reciente cinta “The Boys In The Boat”, Clooney confirmó que existe un guión, pero no dio detalles acerca del argumento de la película. “Tenemos un guión para otra película de “Ocean’s” ahora, así que quizá terminemos haciéndola. Realmente es un guión grandioso”.

“Ocean’s Eleven” se estrenó en 2001 y trata acerca de Danny Ocean (Clooney) y Rusty Ryan (Pitt), quienes planean un robo en el casino de Terry Benedict (Andy Garcia). La película fue un éxito y dio pie a dos secuelas: “Ocean’s Twelve” en 2004 y “Ocean’s Thirteen” en 2007. Los tres filmes fueron dirigidos por Soderbergh, y contaron en su elenco principal con Damon, Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, Casey Affleck, Don Cheadle, Al Pacino, Ellen Barkin y Elliott Gould.

Cuando le preguntaron a George si el nuevo filme llevaría el título de “Ocean’s Fourteen”, él respondió -con el humor que lo caracteriza- lo siguiente: “Bueno, no quiero llamarlo así. La idea es más bien como “Going In Style”“. Se refiere a una película de 1979 que trata de unos hombres de la tercera edad que llevan a cabo un robo.

Recientemente también se dio a conocer que habrá una precuela de “Ocean’s Eleven”, que llevará en los roles principales a Ryan Gosling y Margot Robbie. Ellos interpretarán a los padres de Danny Ocean. Clooney también opinó acerca de ese proyecto: “¿Margot Robbie es mi madre? Siempre he pensado eso. Y Ryan Gosling es mi padre, y cuando piensas en eso, tiene sentido. En serio”.

