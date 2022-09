Brad Pitt, Matt Damon y George Clooney están listos para reunirse en un nuevo filme de la saga de “Ocean’s eleven”

Brad Pitt, George Clooney y Matt Damon se reunirán para rodar una nueva película de “Ocean’s”, 15 años después de que compartieran créditos en un filme de la saga, revelaron diversos medios.

En un principio se había dicho que “Ocean’s thirteen”, estrenada en 2007, sería la última entrega de la serie, al menos según el director Steven Soderbergh. Sin embargo, en 2018 llegó a la pantalla grande un spin-off femenino, “Ocean’s eight”, que fue dirigido por un equipo creativo diferente, por lo que Soderbergh reiteró que no participaría en la realización de otra película de la saga.

Pero al parecer, vuelva o no el director original, otra secuela de “Ocean’s” podría estar en camino después de todo. “Los rumores de la cinta protagonizada por George, Brad y Matt han circulado durante años, pero el momento no era el adecuado y sus agendas repletas hacían que no fuera posible”, reveló una fuente confidencial.

En declaraciones a The Sun, el informante añadió: “Por fin se ha reunido el equipo adecuado para hacer “Ocean’s fourteen”, en un intento de convertirla en un gran éxito. Las principales estrellas pensaron que sería muy divertido volver a hacerlo. La saga es muy popular y el brillante argumento era una oportunidad muy buena como para dejarla pasar”.

La primera película’, “Ocean’s eleven”, se estrenó en 2001 y se convirtió en una entrada instantánea e inmensamente popular en el género de las cintas de atracos. La secuela, “Ocean’s twelve”, también dirigida por Soderbergh, se estrenó en 2004, aunque la respuesta, tanto comercial como de la crítica, fue más discreta. Una segunda secuela, “Ocean’s thirteen”, recibió una respuesta positiva en 2007 y supuso la finalización de la trilogía de Soderbergh, repleta de estrellas.

Pero, ¿volvería Soderbergh para una tercera secuela, una “Ocean’s fourteen”? En declaraciones a “Good Morning America” en 2021, Damon, de 51 años, dijo: “Siempre dependerá de Steven Soderbergh si hay una historia”. Dos de los miembros del reparto original –Bernie Mac y Carl Reiner– han fallecido desde entonces, lo que ha dejado en suspenso durante mucho tiempo los planes de otra película.

La noticia de un nuevo proyecto por parte del trío ha llegado apenas unos días después de que se anunciara que el estreno de la nueva cinta de Clooney, “Ticket to paradise” -protagonizada por su coprotagonista de “Ocean’s”, Julia Roberts– se había retrasado una semana. Un portavoz de Universal declaró a Deadline: “Con el fallecimiento de Su Majestad la Reina, [hemos] decidido retrasar el estreno de “Ticket to paradise” en el Reino Unido hasta después del funeral de la Reina”. La producción se estrenará ahora el 23 de septiembre.

