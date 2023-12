George Clooney dice que “no hay suficientes drogas en el mundo” para que vuelva a interpretar a Batman

George Clooney siempre ha criticado una película en su filmografía: “Batman & Robin”, de 1997. Pero a diferencia de otros actores que prefieren no hablar de los trabajos que los dejaron insatisfechos, él responde abiertamente a las preguntas de los periodistas acerca de esa cinta, además de que hace comentarios con el humor que lo caracteriza.

En la premiere de su más reciente filme “The Boys In The Boat” Clooney dijo que es imposible que protagonice otra película acerca de el hombre murciélago: “No creo que haya suficientes drogas en el mundo para que regrese de nuevo”. Él no considera que su fugaz aparición en la cinta “The Flash” se considere un retorno, ya que se mostraba como Bruce Wayne y sin el traje del superhéroe.

Sobre esa intervención, el actor de 62 años agregó: “Pensé que había tanto clamor por volver como Batman, como sabes. Hubo un clamor. De hecho dije: ‘¿Dónde están mis pezones de goma?’ Y me dijeron: ‘¿Podemos hacerlo sin eso?’ Y pensé: ‘Bueno, entonces en realidad no es mi Batman, ¿verdad?'”, refiriéndose a una característica con la que contaba el disfraz que usó en el filme dirigido por Joel Schumacher.

Lo más curioso es que el superhéroe favorito de uno de los hijos de George es, precisamente, Batman. Y así lo dio a conocer recientemente en el programa de Jimmy Kimmel: “Mi hijo está enamorado de Batman. ¿Bien? De lo único que habla es de Batman. Y le dije: ‘¿Sabes que yo era Batman?’ Y él dice: ‘Ya no’. No tiene idea de cuánta razón tiene”.

En “Batman & Robin” también actuaron Alicia Silverstone, Arnold Schwarzenegger y Chris O’Donnell. La película obtuvo en general malas críticas, pero recaudó en Estados Unidos y Canadá más de $ 107 millones de dólares. Con el tiempo George Clooney comenzó a hacer bromas acerca de su trabajo en la cinta, sumando esto a sus comentarios sobre “Return Of The Killer Tomatoes”, otro de sus primeros filmes.

