James Gunn aclara los rumores acerca de que George Clooney volverá a interpretar el personaje de Batman

Los múltiples cambios que James Gunn y Peter Safran han hecho en el plan de estrenos de DC Studios han generado rumores entre los fans de cintas de superhéroes, y el más reciente es la posibilidad de que George Clooney (quien protagonizó la película de 1997 “Batman & Robin”) regrese a interpretar a el hombre murciélago en un nuevo filme.

Ahora Gunn ha puesto fin a esa serie de preguntas, escribiendo en su cuenta de Twitter que eso “absolutamente no es cierto”, y agregando que en los nuevos proyectos de DC a estrenarse después de las cintas protagonizadas por Robert Pattinson como Batman habrá un “nuevo actor”.

Absolutely not. — James Gunn (@JamesGunn) February 11, 2023

New actor. — James Gunn (@JamesGunn) February 11, 2023

El ambicioso plan de James con Peter abarca diez años -tal y como lo expuso en un post de Instagram hace algunas semanas-, a lo largo de los cuales abarcarán cine, televisión y videojuegos: “El narrar historias siempre es el rey. Eso es todo lo que nos importa. Y quiero ser fiel a esas historias, fiel a ustedes, y realmente darles algo diferente de lo que hayan visto antes”. Una de las películas que se filmó mucho antes de estos cambios en DC Studios es “The flash”, que se estrenará a nivel mundial en junio y con Ezra Miller en el rol protagónico; también participan Michael Keaton y Ben Affleck en el papel de Bruce Wayne, también conocido como Batman. View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn)

