George Clooney da su opinión acerca de que Ryan Gosling protagonizará la precuela de “Ocean’s 11”

Recientemente se dio a conocer que Ryan Gosling y Margot Robbie -quienes protagonizaron “Barbie”, la película más exitosa este año a nivel mundial- volverán a trabajar juntos, ahora en una precuela de la cinta “Ocean’s 11”, estrenada en 2001 y con George Clooney en el papel principal. Ahora, el actor dio su opinión al respecto.

Entrevistado por Variety durante la premiere de su más reciente película “The Boys In The Boat”, Clooney aprobó la decisión para que Gosling y Robbie interpreten en el nuevo filme a los padres de Danny Ocean, su personaje en “Ocean’s 11” y sus dos secuelas: “¿Margot Robbie es mi madre? Siempre he pensado eso. Y Ryan Gosling es mi padre, y cuando piensas en eso, tiene sentido. En serio”.

En ese mismo evento George fue cuestionado acerca de su aparición en la película “The Flash”, en la que hizo de nuevo el personaje de Bruce Wayne (Batman) después de 26 años. Él se mostró divertido y dijo: “De alguna manera no había muchas peticiones para que repitiera el personaje de Batman. No sé por qué”. El director de DC Studios, James Gunn, ha confirmado que Clooney no regresará a interpretar a “el hombre murciélago” en otra película.

Se acercan las fechas navideñas, y George Clooney las festeja en familia, junto con su esposa Amal Alamuddin y sus dos hijos pequeños. Él también habló de un pequeño truco al que recurre cuando los niños hacen travesuras: “A ellos todavía les gustan todas las cosas relacionadas con Santa Claus, lo cual es muy útil, porque ya sabes, cuando mis hijos están actuando mal, digamos en julio, actúo como que tengo una llamada con Santa y digo: “Hey, ¿cómo te va?” Y “él” dice: “Todo está bien, ¿cómo están los niños?” Y les digo: “Chicos, ¿cómo están ustedes?” Y bueno…tengo un amigo cuyo teléfono aparece con el nombre de “Santa”. Y listo”.

En cuanto a “The Boys In The Boat”, es un drama dirigido por Clooney basado en el libro escrito por Daniel James Brown en 2013 y que trata acerca del equipo de remo de la Universidad de Washington, cuyos integrantes entrenaron durante meses para competir en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. La película se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre.

