Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry sentenciado a prisión domiciliaria en LA

A 8 meses de prisión domiciliaria fue sentenciado este martes el segundo médico acusado de conspiración para distribuir ketamina en relación con la muerte del actor Matthew Perry, que ocurrió por sobredosis en su residencia de Los Ángeles en octubre de 2023.

Mark Chávez, de 54 años, fue sentenciado por la jueza federal de distrito Sherilyn Peace Garnett a tres años de libertad supervisada, con ocho meses de arresto domiciliario y a 300 horas de servicio comunitario.

En octubre de 2024, Chávez se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina, además de que admitió haber vendido ketamina que obtuvo de forma fraudulenta de una clínica donde trabajaba en San Diego. Además, entregó su licencia médica.

Sigue leyendo: Revelan que Matthew Perry habría recibido 27 dosis de ketamina antes de su muerte

“Creemos que este es un resultado justo y equitativo para este caso y que la jueza Garnett tuvo cuidadosamente en cuenta la naturaleza y las circunstancias del delito”, dijo el abogado de Chávez, Matt Binninger.

Tras la audiencia en la que se leyó la sentencia, Binninger enfatizó que Chávez nunca fue el médico de Perry, nunca lo conoció, ni habló con él, ni fue a su casa.

“Mi corazón está con la familia Perry”, expresó Chávez cuando los periodistas le preguntaron si tenía algo que decir a la familia del actor fallecido.

Sigue leyendo: Venden casa que Matthew Perry compró en Hollywood Hills poco antes de morir

Matthew Perry, de 54 años, fue encontrado inconsciente flotando boca abajo en un jacuzzi en su residencia de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina con factores contribuyentes como ahogamiento, enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina, medicamento utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides.

El 3 de diciembre, otro médico que también fue acusado en relación con la muerte de Perry, Salvador Plasencia, fue sentenciado a 30 meses de prisión por suministrarle ketamina al actor y a su asistente.

Sigue leyendo: A un año de la muerte de Matthew Perry, Jennifer Aniston recordó al actor

Plasencia, en su acuerdo de culpabilidad, admitió que reclutó a Chávez para que le suministrara la ketamina, según documentos judiciales.

Después de venderle la droga a Perry por $4,500 dólares, Plasencia supuestamente le pidió a Chávez que siguiera suministrándola para que se convirtiera en su recurso predilecto, de acuerdo con los fiscales.

Según documentos judiciales, nueve días antes de la muerte de Perry, Chávez fue entrevistado por investigadores de la DEA y la Junta Médica de California. Las autoridades dijeron que, presuntamente, ocultó información sobre la distribución de ketamina a Plasencia.

Sigue leyendo: La mamá de Matthew Perry revela lo que el actor le dijo poco antes de morir

Aunque Plasencia y Chávez no proporcionaron la ketamina que finalmente mató a Perry, los fiscales dijeron que ambos sabían que el actor tenía antecedentes de problemas de abuso de sustancias.

Cuando los investigadores federales hablaron con Chávez, le preguntaron sobre una receta a nombre de otra persona para pastillas de ketamina que faltaban en la antigua clínica del médico

Supuestamente, Chávez admitió que había surtido la receta sin el conocimiento ni el consentimiento del paciente a cuyo nombre se elaboró la receta. Sin embargo, el médico también les dijo que había tirado las pastillas porque se derritieron en su auto, según el acuerdo de culpabilidad.

Sigue leyendo: Acusado por muerte de Perry se declara culpable en tribunal

Se desconoce cuál fue el motivo por el que Chávez comenzó a llamar la atención de los investigadores federales.

En relación con la muerte de Perry, también está acusada Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, quien presuntamente suministró la droga que causó la muerte del actor de Hollywood. Se espera que sea sentenciada en febrero de 2026.

Sangha se declaró culpable de tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y un cargo de mantenimiento de un establecimiento relacionado con drogas.

Sigue leyendo: Rebajan precio de casa de Matthew Perry a casi un año de su muerte

El ex asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, y Erik Fleming, un hombre de Hawthorne, a quien las autoridades federales han descrito como un traficante callejero que actuó como intermediario, esperan audiencias de sentencia programadas para enero de 2026.

Sigue leyendo:

· Acusados por la muerte de Matthew Perry van a juicio en Los Ángeles

· Revelan qué palabras habría dicho Matthew Perry antes de morir

· Doctores que matan