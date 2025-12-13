A dos años de su muerte, elenco de Friends prepara homenaje para Matthew Perry

A más de dos años del trágico fallecimiento de Matthew Perry, los cinco coprotagonistas de Friends están coordinando un tributo especial para su amigo y colega, el inolvidable Chandler Bing.

Aunque la presión mediática siempre ha sido alta, el elenco —Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer— estaría planeando un encuentro íntimo y privado para compartir recuerdos y sanar en conjunto.

Desde el inesperado deceso de Perry en octubre de 2023, el grupo ha mantenido un lazo inquebrantable. Si bien en los Premios Emmy de 2024 se rindió un emotivo homenaje musical a Perry con el tema principal de la serie, el elenco decidió no subir junto al escenario, considerando que era “demasiado pronto” para un acto público de tal magnitud.

Sin embargo, una fuente cercana a los actores aseguró a Page Six que la intención de honrarlo con dignidad sigue siendo una prioridad absoluta.

El tributo que preparan se centraría en la calidez humana y el humor impecable de Perry. La idea es que sea una reunión donde “puedan sentirse cómodos diciendo lo que tienen en mente, compartiendo historias, riendo y llorando”, según reportes de medios británicos.

Con el homenaje, los amigos del actor buscan recordar al hombre detrás del personaje, quien continuamente luchó por su sobriedad y dedicó sus últimos años a ayudar a otras personas.

Las emotivas despedidas individuales que compartieron en redes sociales poco después de su muerte reflejaron la profundidad de su vínculo. Jennifer Aniston, por ejemplo, reveló un mensaje de texto de Perry que decía: “Hacerte reír me ha alegrado el día”, subrayando la importancia vital que tenía el humor para él.

Courteney Cox recordó a su esposo ficticio, y Lisa Kudrow agradeció los “diez años increíbles de risas y creatividad”.

Este próximo homenaje, que se busca sea con la bendición total de su familia, no solo celebraría el legado de Perry como uno de los comediantes más queridos de la televisión, sino que también reafirmaría la promesa que hicieron al inicio de la serie: que siempre serían una “familia elegida”.

