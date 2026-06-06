Se revelan detalles de la llamada al 911 que alertó sobre la muerte de James Handy

La muerte del actor James Handy, encargado de dar vida a icónicos personajes dentro de “Top Gun: Maverick” y “Jumanji”, conmocionó al público y la comunidad cinematográfica. Más aún cuando su agente, Pam Ellis-Evenas, difundió un breve comunicado en el que destapó la trágica causa del deceso.

“Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana fue el actor James Handy”, compartió desde la revista People.

Sin embargo, uno de los detalles más inquietantes dentro de la cronología del fallecimiento del histrión se reveló en un comunicado oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles.

De acuerdo con el escrito, las autoridades fueron notificados sobre el asesinato a través de una llamada realizada al 911 en la que el presunto autor del crimen, Michael Gledhill, habría confesado el desenlace de su ataque.

La llamada de emergencias del individuo de 44 años fue iniciada con la frase: “Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”, lo que desencadenó un protocolo por parte del personal en turno.

Agentes del LAPD respondieron al aviso en torno a las 9:30 de la mañana, en el bloque 19200 de Erwin Street, a tres cuadras al sur de Victory Boulevard, en el barrio de Tarzana, Los Ángeles.

Dentro del reporte se declaró que, a su llegada al vecindario, “el sospechoso detuvo a los agentes que respondían en las cercanías y les dijo que era la persona que buscaban”.

Es así como Michael Gledhill, identificado como hijo de la pareja sentimental de James Handy, fue detenido en el lugar de los hechos tras entregarse de forma voluntaria. Luego de unas horas bajo custodia policial, el sospechoso fue imputado por un cargo de asesinato y se le fijó una fianza de dos millones de dólares.

Una relación familiar con roces

Según el testimonio de algunos vecinos hacia la cadena local Fox 11, la noche previa al crimen se escuchó una discusión entre ambos. No obstante, ni James Handy ni ningún vecino optó por hacer un llamado para las autoridades.

Por su parte, otro residente declaró al mismo medio que Michael Gledhill habría estado sufriendo “delirios” en los días anteriores al ataque del famoso de 81 años.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles no ha establecido aún un móvil para el crimen, pero mantiene una investigación en curso.

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