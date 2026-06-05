James Handy, actor de “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, muere apuñalado en Los Ángeles

La escena cinematográfica se encuentra de luto luego de anunciarse el trágico fallecimiento del actor James Handy, conocido por su participación en producciones como “Top Gun: Maverick” y “Jumanji”. Reportes oficiales listaron como causa de la muerte heridas con arma blanca en el pecho.

Medios como CNN y la BBC informan que el histrión de 81 años fue hallado inconsciente en el jardín delantero de su casa en Tarzana, California, con varias heridas de arma blanca en el pecho.

La policía de Los Ángeles acudió a dicha residencia tras recibir una llamada al 911 en la que un individuo confesó haber cometido un asesinato: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”, son las palabras que recibió el servicio de emergencias.

Horas después, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un comunicado en el que confirmó que Michael Gledhill, hijo de la pareja de James Handy, se encuentra detenido bajo sospecha de asesinato.

El sospechoso de 44 años se encuentra bajo custodia policial en la cárcel de Van Nuys y ha sido fichado por un cargo de asesinato. Se le fijó una fianza de $2 millones de dólares, pero hasta ahora no se ha iniciado el trámite para su pago.

A raíz del revuelo que generó la noticia, las autoridades disiparon la preocupación del público al asegurar que ningún ciudadano se encuentra en peligro tras su detención. “El sospechoso reside en el domicilio con su madre, quien es la novia de la víctima (…) Los detectives consideran que se trata de un incidente aislado y no parece haber peligro para la población”, destacó el escrito.

Hollywood se despide del actor James Handy

No pasó mucho tiempo antes de que decenas de colegas en el medio artístico se sumaran para enviar sus condolencias a la familia del histrión. Uno de ellos fue el escritor y productor Don Winslow, creador de la serie policial de 2001, “UC: Undercover”, en la que participó Handy.

En su carta de despedida, lo describió como un actor extraordinario y lleno de profesionalismo: “Fue un honor contar con él en UC: Undercover en un papel recurrente (…) Sus interpretaciones siempre eran especiales”, señaló.

A esta ola de cariño también se unió el periodista especializado en entretenimiento, Jay Bobbin: “Estoy desconsolado al enterarse del fallecimiento de un magnífico actor de personajes”, lamentó.

A sus 81 años de edad, el actor James Handy logró consolidar un amplio portafolio de proyectos dentro de los que destacan: “NYPD Blue”, “K-9”, “Law & Order”, “CSI: NY”, “Logan”, “Alias”, “Castle”, “NCIS”, “The West Wing”, “Arachnophobia”, “The X-Files” y “Murder”, “She Wrote”, por mencionar algunas.

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