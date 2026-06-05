Muere Anthony Stewart Head, actor de “Ted Lasso” y “Buffy the Vampire Slayer”

El actor Anthony Stewart Head, quien dio vida al entrañable personaje de ‘Rupert Mannion’ en la serie “Ted Lasso”, falleció a los 72 años de edad luego de complicaciones por un cuadro de neumonía.

La noticia sobre el lamentable fallecimiento se dio a conocer mediante un comunicado de la familia Head, difundido a través de medios británicos.

En el escrito, las hijas del actor revelaron que este partió “en paz y rodeado de sus seres queridos”. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si permaneció hospitalizado durante las horas previas a su deceso.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia”, declararon sus hijas Emily y Daisy Head.

En el escrito también destacaron el impacto que su trabajo deja en el mundo del entretenimiento. “Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas”, añadieron las actrices.

A pesar de la irreparable pérdida que representa su fallecimiento, la familia de Anthony Stewart Head está consciente de que su legado perdurará por décadas.

“Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará en los programas de los que formó parte y en el público que los disfruta”, se dijo.

Para finalizar, los seres queridos de Stewart Head pidieron un espacio para navegar este periodo de luto: “Qué afortunados somos de saber que podemos verlo haciendo lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotros. Les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles“, precisaron.

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