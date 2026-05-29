Revelan a la pareja protagonista de la segunda temporada de “Off Campus”

Tras consolidarse como fenómeno global, la serie “Off Campus” ha hecho una importante revelación sobre la segunda temporada: los nombres de la pareja protagonista. De acuerdo con Prime Video, los personajes “Dean” y “Allie” conformarán el romance central para la segunda entrega de la historia que arrasó con 36 millones de vistas desde su estreno en plataforma.

La noticia fue dada a conocer a través de un video difundido desde las redes sociales oficiales de la producción. En el audiovisual se aprecia a los protagonistas de la primera entrega, Hannah Wells (Ella Bright) y Garrett Graham (Belmont Cameli), posando muy sonrientes mientras el nuevo par de enamorados en el que se centrará la historia aparece a cuadro.

“Una pareja hizo un trato. La siguiente lleva la cuenta. ❤️‍🔥 De Garrett y Hannah a Dean y Allie: la historia de amor de Off Campus continúa en la segunda temporada“, se reveló.

Es así como Mika Abdalla y Stephen Kalyn, actores que dieron vida a “Dean” y “Allie” en la primera temporada de “Off Campus”, han sido confirmados como los nuevos protagonistas de la adaptación de la saga escrita por Elle Kennedy.

Abdalla, quien protagonizó la comedia “Sex Appeal” de Hulu, recientemente protagonizó la película independiente “Snack Shack” (2024) junto a Gabe LaBelle y tuvo una participación especial en “The Pitt”. Por su parte, Kalyn es un actor canadiense que alcanzó fama internacional por su papel en “Gen V”; dentro de su portafolio también figuran producciones como “Cruel Intentions”, “Motorheads” y “Essex County”.

Sobre este cambió de enfoque, la creadora de la serie, Louisa Levy, expresó: “Estamos muy emocionados de continuar la historia de Allie y Dean como nuestro romance principal de la segunda temporada, después de haber dado inicio a su historia en la primera“.

Sin embargo, adelantó que esta decisión creativa no significa que “Garrett” y “Hannah”, interpretados por los actores Ella Bright y Belmont Cameli, seguirán formando parte de la historia, aunque en menor medida.

“Si se enamoraron de Hannah y Garrett, no se preocupen: seguirán siendo una parte fundamental de nuestro sólido elenco. Estamos ansiosos por contar el siguiente capítulo de la historia de todos. ¡Los fans tienen mucho que esperar!”, detalló la desarrolladora.

Este anuncio surge de cara al gran éxito obtenido con su primera entrega dentro de la plataforma Prime Video. De acuerdo con el gigante del entretenimiento, “Off Campus” alcanzó 36 millones de espectadores en todo el mundo durante los primeros 12 días, incluyendo dos fines de semana completos.

Esto la posiciona como la tercera temporada debut más vista de Prime Video, solo superada por la primera temporada de “El Señor de los Anillos” y “Fallout”. Y para las mujeres de 18 a 34 años que consumen contenido en la plataforma, la primera temporada es la temporada debut de serie más vista de todos los tiempos.

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