Alfonso Herrera vivirá en “La casa de los espíritus” de Isabel Allende, gracias a Prime Video

Con 42 años, Alfonso Herrera nos ha regalado una carrera llena de matices interesantes, con personajes brutales y exigentes a nivel interpretativo. Y este año hemos podido disfrutar de su talento en varios proyectos de gran envergadura con producciones que han hecho que la crítica especializada aguante el aliento.

Ahora, de la mano con Prime Video, Alfonso Herrera se convertirá en Esteban Trueba. Un personaje con una línea narrativa fuerte, con emociones intensas y acciones aún peores. En el libro de Allende, Trueba es alguien que te apetece conocer y entender, pero hay un momento en el que no todos logramos aceptar quién es y cómo opera todo en él.

Desde que Prime Video comenzó a trabajar en este proyecto logramos acercanos a la producción. Viajamos a Chile para ver algunas escenas ya grabadas y otras en proceso, con los protagonistas en acción. De entrada lo que más me impresionó del rodaje fue la ambientación de los espacios más impactantes que encontramos en el libro. La casa. La mansión. El cuarto azul.

Una vez superado el impacto de la estética visual, al primer personaje que vi llegar a escena fue a Herrera, impecablemente vestido como Trueba. Para los que leímos el libro, su ropa, su imagen, su postura… realmente evoca lo que alguna vez pudimos imaginar. ¡Pero en ese momento solo tenía ante mí la percha! Quien me saludaba con cortesía, amabilidad y educación era Poncho Herrera.

De entrada reconoció a periodistas con los que ha hablado de toda la vida. Agradeció la llegada. La apreciación, el trabajo y el espacio de cada futura cobertura. Grabó varias escenas frente a nosotros, siempre pendiente de que estuviésemos no sólo atentos, sino bien dentro del entorno del rodaje.

Hablamos con Alfonso Herrera…

Al momento de las entrevistas, el tiempo en el set apremia y tuvo que conversar con nosotros en medio de su almuerzo. Alcancé ver vegetales en su plato. Parecían más snacks para mí, pero él estaba contento y nada incómodo de compartir su tiempo de “lunch” para hablar con “La Opinión”.

Viendo su caracterización, le pregunté sobre el proceso de convertirse físicamente en Trueba, hombre con un semblante nada simpático y con una mirada aguda, casi acusadora. Me sonrió y apreció el rumbo de mi pregunta. Me contó que esa parte de afinar detalles para darle credibilidad al personaje al que le da vida es una de las partes que más aprecia de su trabajo.

También me explicó que pese a todas las concepciones que podamos tener por lo que leímos en el libro de Allende, él intenta no juzgar al personaje.

Poncho sabe que Esteban Trueba no tiene justificación por sus actos, pero entiende el proceso que lo llevó a convertirlo en lo que terminó siendo, porque de eso se trata su trabajo: de ver sus razones, procesos y humanizarlo en la medida de lo posible.

Explica que las frustraciones de Esteban están en el proceso de idealización que construyó alrededor de Rosa. Y de cómo al poseer busca tener el control de todo. Algo que nunca logra de manera absoluta. Además, está toda esta dinámica familiar alrededor de su hermana y su madre que complica su vida y sus procesos aún más.

En medio de todo este proceso de interlización de Esteban, reconoce que su personaje será juzgado por el público y merece serlo. Sabe que los temas bajo los cuales Trueba se engrudece están siendo altamente criticados hoy en día y merecen serlo. Lograr mover esas fibras en temas de reacción a su trabajo es algo a lo que cualquier actor aspira, porque indica que estás haciéndolo bien. El punto es generar emociones, aunque estas incluyan la censura y el rechazo.

Aceptando que los pocos minutos de conversación llegaban a su fin, decidí destacar las buenas decisiones actorales que lo han llevado a construir un nombre de peso en la industria de la televisión. Y es que Alfonso Herrera ha forjado su nombre como actor a base de trabajo y con una conciencia poderosa sobre su alcance interpretativo que lo lleva a ser eso, un actor, no una celebridad.

El año pasado por ejemplo, pudimos disfrutar de él en “Las muertas”. Este año lo veremos en “La Casa de los Espíritus” de Isabel Allende con Prime Video. Producciones como “Sense 8” y “Ozark” han servido para validar y cimentar su carrera. Por esto y más no te lo puedes perder como Estefan Trueba.

Imagen episódica de “La Casa de los espíritus”. / Foto Cortesía de Maximiliano Merino. / Prime Video. Crédito: Prime Video | Cortesía

Quiénes integran el elenco

Junto a Alfonso Herrera se nos presenta un elenco de lujo como Dolores Fonzi, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba, Fernanda Castillo, entre otros.

La serie se filmó completamente en Chile y la producción corrió a cargo de FilmNation, cuyo equipo fue premiado con la Palma de Oro (Anora, Promising Young Woman), con el apoyo de Fabula, la productora chilena ganadora del Oscar.

Detrás de la producción tenemos que Isabel Allende y Eva Longoria son parte de la producción como productoras ejecutivas, junto con los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

“Mi primera novela, “La casa de los espíritus”, ha sido publicada en el mundo durante 40 años y ahora será una maravillosa serie en Amazon con Eva Longoria liderando un equipo creativo inigualable. Espero que todos la disfruten”, comentó Isabel Allende, autora de la novela original y productora ejecutiva de la serie.

“Para nosotros es más que un sueño hecho realidad darle vida a “La casa de los espíritus” para audiencias de todo el mundo”, señaló Javiera Balmaceda, jefa de Originals Locales para América Latina, Canadá y Australia de Amazon Studios.

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